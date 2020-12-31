Многие хотят, чтобы 2020-й поскорее закончился. А вместе с тем этот год принес с собой не только трагедии и горе. Случилось и много хороших, позитивных событий! Конечно, пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, но это не значит, что мы должны перестать жить и радоваться. Давайте вместе вспомним, как Новосибирск проживал этот год.Прошлой зимой «Инстаграм» взорвали фотографии смелых девушек в объятиях настоящего медведя. Дрессировщица Майя Кирсанова вместе со своими четырьмя дрессированными медведями остались зимовать в Новосибирске. Мишки зарабатывали себе на еду фотосессиями с красивыми девушками.К 8 Марта сибирячки вышли на Обское море не в обычных тренировочных костюмах, а в пляжных бикини. Катались при 17 градусах мороза! Они танцуют с ветром, увлекаемые кайтом — большим воздушным змеем, на ногах при этом горные лыжи или сноуборд. Кажется, их носит как тонкие тростинки, на самом же деле, чтобы управлять ветром, надо иметь большую силу, обладать сильным характером.В честь 75-летия Великой Победы девять спецназовцев совершили лыжный поход из Хабаровска в Москву длиной 8492 километра. С собой лыжники несли Знамя Победы. 28 января они стартовали, а Новосибирск проходили 19 марта.Летчик-испытатель, Герой России Валерий Поташов рассказал в интервью «Комсомолке», где испытывают «сушки», что общего у летчиков и космонавтов. Почти всю жизнь он испытывал сверхзвуковые самолеты. Почти два года назад летчик «сложил крылья», сделав заключительную петлю на родном Су-34. Тогда ему был 71 год. На фото Валерий стоит рядом с истребителем, который только-только собрали на Чкаловском заводе.Пандемия коронавируса многих застала врасплох. Страны одна за другой резко закрыли границы, отменили авиарейсы, и тысячи людей по всему миру оказались заложниками ситуации — в чужой стране без средств к существованию. Так, около полусотни киргизов не успели улететь домой — им пришлось около недели жить прямо в здании аэропорта Толмачево.Главные герои 2020 года — это врачи и медсестры, которые бесстрашно работали на «передовой», спасая жизни. На фото одна из них — Ирина Волошина, фельдшер Covid-бригады Дзержинской подстанции скорой помощи. Девушка с сильным характером и ободряющей улыбкой.Мы впервые увидели этот пугающий ярко-оранжевый предмет. Врачи «Скорой помощи» показали капсулу для перевозки людей с коронавирусом — единственную на весь город-миллионник. Вскоре у капсулы сломалась молния. И, к счастью, они ушли в историю – сейчас в них людей не госпитализируют.В начале апреля новосибирцев распустили по домам на самоизоляцию, чтобы остановить распространение новой инфекции. На пару недель Новосибирск заметно опустел. Довольно апокалиптическая картина.Художница из Новосибирска Кристина Макарова разрисовала несколько медицинских масок. Она предложила, как можно оформить свое новое «лицо», чтобы выразить индивидуальность и поднять окружающим настроение в эпоху, когда все думают, как обезопасить себя от коронавируса.Пандемия научила нас быть бережнее к своему и чужому здоровью, уделять больше внимания гигиене. В общественных местах и транспорте тоже стали принимать меры — регулярно дезинфицировать и протирать поверхности, чтобы помешать распространению ковида. А по ночам вагоны метро тщательно моют раствором хлорки.Родильное отделение Центральной клинической больницы в Академгородке переоборудовали в инфекционный госпиталь. Если все делать правильно, то от матери, больной ковидом, вирус не передастся ребенку.Чтобы снизить риск заражения среди пациенток, родильный дом поделили на три зоны: зеленую, желтую и красную. Врачам и медперсоналу поначалу было страшно: что же будет с ними и их родными?С появлением новой коронавирусной инфекции нагрузка на «Скорую помощь» увеличилась в разы. Но не стало меньше работы у реанимационных бригад.Корреспондент КП-Новосибирск подежурила с врачом Федором Емцовым и фельдшером Дмитрием Гоношилиным на «Скорой» в ночную смену и убедилась, что наряду с инфекционными госпиталями городу остро необходимы вытрезвители.Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 75-летие Великой Победы было отмечено в Новосибирске небольшим воздушным парадом 9 мая, точное время которого заранее не сообщалось, чтобы горожане не собирались в толпы.Летчик-испытатель Владимир Барсук пролетел во время парада над центром города на восстановленном легендарном истребителе МиГ-3, который был сбит фашистами в 1941 году.В середине мая новосибирцам разрешили гулять по паркам и скверам — в городе к этому времени наступило настоящее лето, зацвели деревья и цветы.Начиная с мая, все лето продавала на улице Ленина цветы со своего сада 88-летняя Альбина Дмитриевна Алешина, пережившая блокаду во время Великой Отечественной войны. Она не боится вируса. Уверена, что раз пережила войну и голод, то и переживет этот коронакризис.Полномасштабный Парад Победы в Новосибирске провели 24 июня, без зрителей. Сразу после Парада на площади Ленина военные устроили марш Победы под окнами фронтовиков. Ветераны Великой Отечественной войны 94-летний Вениамин Карпович Чебанов и 97-летний Петр Андреевич Горьковский наблюдали шествие, не выходя на улицу.Салют Победы состоялся 24 июня, но из-за пандемии зрителей не пускали на набережную и Октябрьский мост, чтобы его посмотреть.Военные построили в Новосибирске инфекционный госпиталь за рекордные сроки — 56 дней. Здесь есть необходимое медицинское оборудование для лечения больных коронавирусом.1 июля новосибирцы голосовали по поправкам в Конституцию. Из-за пандемии голосование отличалось от обычных избирательных кампаний, к которым мы привыкли.Дрессированные медведи из цирка шапито, которые фотографировались с девушками для «Инстаграма», во время пандемии оказались на грани выживания. Выжить мишкам в это трудное время помогли волонтеры из группы помощи бывшим цирковым животным и неравнодушные новосибирцы — они привозили животным корм и построили вольер.Пандемия пандемией, а на звероферме Института цитологии и генетики СО РАН пополнение — подрастают лисята. Корреспондент КП-Новосибирск побывала в «лисьей норе» и узнала, можно ли заводить этих лисиц к себе домой после принятия новых правил содержания домашних животных, и в чем сейчас остро нуждаются обитатели зверофермы.Три месяца животные Новосибирского зоопарка провели в изоляции. В конце июня зоопарк снова открыл двери для посетителей.Многие массовые мероприятия были отменены в связи с пандемией. Но в Новосибирске все-таки провели региональный и международный этапы конкурса «Отличники войсковой разведки». Российская команда одержала безоговорочную победу в международном конкурсе, побив три рекорда.2020 год точно стал неудачным для лже-Христа Виссариона и его помощников — в сентябре их арестовали в Новосибирске, несмотря на пламенные речи в суде.В то время как вторая волна коронавируса потрясает мир и кажется, что все плохо, люди продолжают жить и делают добрые дела. В начале зимы мы случайно встретили в Театральном сквере сибирячку Соню Шаюк, которая выгуливала трехмесячного щенка Мафию. Семья Шаюк с наступлением первых морозов забрала малышку из приюта — и зимовать она будет в теплой квартире, а не в холодном вольере.Что-то невероятное! На Новый год в новосибирском Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» Дед Мороз опустился в аквариум к акулам, чтобы покормить их и других прекрасных рыб.2020 год решил перед уходом ударить сильными морозами, чтобы не расслаблялись. Но разве настоящих сибиряков испугаешь морозами? Новосибирские «моржи» устроили традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек в 35-градусный мороз, а потом искупались в проруби.С Новым годом, Новосибирск! Будьте здоровы, как сибирские «моржи».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru