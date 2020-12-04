Зимняя сказка без сугробов: Новосибирск украсил дизайнер-мороз

Девушки делают себе новые зимние аватарки для соцсетей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирск преобразился: все деревья, кусты, провода украсились белой изморозью. Успевайте фотографироваться на фоне этой зимней сказки, пока не растаяло! А когда ждать потепления в Новосибирске, какой будет погода в декабре и в новогоднюю ночь, рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Малышку Мафию забрали из приюта — зимовать она будет в теплой квартире, а не в холодном вольере. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для трехмесячного щенка Мафии, которую недавно забрали из приюта, это первая зима. Она дрожит, топая по снегу, но как объяснила ее новая хозяйка, Соня Шаюк, вовсе не от холода, а от страха.

Оперный театр выглядит по-праздничному, и без дорогих украшений. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Забываешь про все свои заботы и волнения, когда внезапно, торопясь на работу, обнаруживаешь вокруг себя настоящую зимнюю сказку. Белоснежные деревья освежают глаз. Все вокруг в изморози: изгороди, памятники, провода.

Разве можно в такую погоду усидеть дома? Надо срочно гулять! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда идешь по коридору из пушистых белых деревьев, чувствуешь приближение праздника и какого-то чуда. Кажется, пора за мандаринами!

Это чудо природы можно потрогать руками, но оно очень хрупкое. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Изморозь на ветвях деревьев, проводах и оградах — это сублимация кристалликов водяного пара, — пояснил Ренад Ягудин.

Вместо теплых ресторанов, парочки устраивают свидания в парках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мороз уже щипает за щеки. Синоптики успокаивают — это ненадолго.

— 5-6 декабря мы еще будем удерживаться в полосе повышенного атмосферного давления. На фоне него проходят отдельные волновые возмущения и атмосферные фронты. Слабый снег может быть, — рассказал Ренад Ягудин.

Полезные ягодки ждут свиристелей и синиц. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В выходные температура воздуха будет колебаться от -15 °С до -22 °С, местами до -27 °С ночью, а днем от -11 °С до -17 °С.

Красноармейцы знали зимы посуровее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот с 7 по 9 декабря морозы ослабнут до -11…-18°С ночью, и до -5…-12 °С днем. Кстати, наконец-то, ветер будет посильнее, с порывами до 15-16 м/с. Возможны метели. Очень надеемся, что это решит проблему смога над городом — и можно будет дышать полной грудью.

Скоро подует ветер и прогонит из города «черное небо». Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ослабление морозов и снегопады мы ждем 7-9 декабря, за счет перемещения атлантических циклонов и волновых возмущений из района Баренцева моря на юго-восток, в центральные и южные районы Сибири, — объяснил Ягудин.

Даже боязно нарушить такую красоту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Согласно прогнозу, в целом, средняя дневная температура в декабре будет от -14 °С до -23 °С. В середине и в конце декабря ожидаются первые и крепкие сибирские морозы— ночью в интервале от -23 °С до -30 °С, и ниже.

Ленин в декабре. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Похолодания будут сменяться волнами тепла: температура будет -13…-18 °С ночью и -8…-13 °С днем.

— В первую декаду осадков меньше нормы. Надеемся, что во вторую и третью декады, за счет чередования волн тепла и холода, снега будет побольше, — отметил Ренад Ягудин. — Пока его, конечно, очень мало. Сейчас снежный покров меньше нормы на 2-9 сантиметров. В ближайшие дни не планируются большие снегопады.

В новогоднюю ночь обещают комфортную для прогулок температуру. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Какой будет погода 31 декабря, синоптики точно пока не готовы сказать. Но заверяют, что, скорее всего, в новогоднюю ночь будет комфортная температура, больших морозов ждать не приходится.

В этом сказочном лесу рядом с домом можно снимать детское кино. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Делать такой долгосрочный прогноз — занятие неблагодарное. Раньше, в 1950-е годы в новогоднюю ночь температура опускалась до -30 °С. А в последние 20-летия, за счет глобального потепления, обычно бывает -10…-20 °С. Так что есть тенденция на комфортную температуру в новогоднюю ночь, — сказал Ягудин.

Опустевшие качели ждут тепло одетых сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Будем надеяться, что зимняя сказка из белоснежных деревьев сохранится в выходные — и можно насладиться ею вдоволь, сделав много красивых фотографий.

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