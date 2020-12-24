В новосибирском Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» водолаз в костюме Деда Мороза каждый день опускается в большой аквариум, чтобы покормить с руки больших рыбин, среди которых зебровые акулы и скаты. Мы запечатлели это удивительное зрелище.Обитатели аквариума принимают Деда Мороза за своего — плавно кружат вокруг него и получают свой кусочек. Кормит он их «морским коктейлем», только без масла и майонеза: кальмары, мидии, кусочки рыбы.— По сути, это обычная кормежка. Наши водолазы раз в день опускаются в аквариумы. А сейчас в честь Нового года они облачаются в костюм Деда Мороза, — пояснил КП-Новосибирск Антон Нагорняк, представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».На яркий костюм дайвера рыбы реагируют спокойно — главное, что он принес им еду. Все остальное ему прощается.Дети по эту сторону аквариума в восторге. Протягивают к стеклу ладошки — Дед Мороз отвечает им «пятюней». С ним можно пообщаться жестами — он охотно общается.В большом аквариуме живут зебровые акулы Яша и Глаша. Это один из видов кошачьих акул — они любят ластиться, как самые обычные кошки, что водолазу создает некие трудности в том, чтобы покормить других рыб. Вот и в этот раз акула нежно трется о Деда Мороза, обнимая его длинным пятнистым хвостом. А он гладит ее, как кошечку.В дикой природе эти акулы охотятся на мелких рыб, поскольку у них небольшая пасть, они всасывают добычу.В каждом аквариуме своя иерархия. И хотя акулы — крупные и красивые, и привлекают к себе больше всего внимания, главный здесь — пузатый и неторопливый групер, или морской окунь.— Однажды мы опускали в аквариум русалку — синхронистку-пловчиху. Групер совсем не сошелся с ней характером. Пришлось русалку убрать, — развел руками Антон Нагорняк.Вместе с зебровыми акулами и груперами мирно уживаются гитарные скаты, иглохвост, стаи золотых карангов, морской еж и другие яркие рыбки. Но не дай Бог специалистам пропустить прием пищи — здесь начнется настоящая охота.— Мы стараемся подбирать для океанариума ярких и красочных рыб. А в дикой природе чем ярче рыба, тем она, как правило, более ядовитая, — пояснил Нагорняк. — Нас часто спрашивают в шутку: «А можно пожарить ту или иную рыбу? А рыбалку можно здесь организовать?» Я отвечаю: «Не стоит, поскольку все они несъедобные и ядовитые».Водолаз в костюме Деда Мороза кормит рыб в большом аквариуме ежедневно в 14:00. Можно прийти в любой день новогодних каникул, чтобы посмотреть на это чудо.Кстати, в океанариуме и сами посетители могут покормить рыбок. Разноцветные карпы охотно кушают корм с пузырька, забавно расталкивая друг друга. Скорее бы каникулы — и рыбок кормить.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru