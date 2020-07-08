Разведчики разделись и поплыли: как военные отметили День Ивана Купалы

На полигоне в Кольцово, под Новосибирском, подходит к завершению всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки», в котором принимают участие военнослужащие со всей России. То ли случайно, то ли так удачно подгадали, но преодоление водной преграды пришлось аккурат на День Ивана Купалы.

Участники преодолевали 100 метров водной преграды.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Победители конкурса отберутся на международные соревнования. И пока лидируют хозяева полигона - команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ-1).

Все вещи сложены во влагозащитные мешки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На старте семеро парней по команде разделись, аккуратно убрали вещи в водонепроницаемые мешки, положили сверху оружие - АК-74М, гранатомет. Мешок в охапку - и бегом к воде.

Пожалуй, самые приятные моменты этого дня, но самое тяжелое еще впереди.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первыми поплыли 100 метров через пруд, толкая перед собой мешки, двое - головной дозор. Как только они достигли берега, не одеваясь, заняли позицию, прикрывая основную группу.

Разведчики все делали на скорость, как бы тяжело ни было.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, вес каждого мешка не менее 15 килограммов - и с этим снаряжением командам еще бежать пятикилометровый марш-бросок под палящим солнцем.

Достигнув берега, быстро обулся, взял в мешок в руки и побежал в лес.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сухими из воды вышли только механики, управлявшие боевыми машинами пехоты (БМП). Подобно катеру, 14-тонная БМП бороздила водную гладь, объезжая буи. Ювелирная работа. Однако механик команды НВВКУ-1 Александр Б. остался недоволен своим результатом.

Следом за разведчиками в воду двинулась БМП.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Один буй обойти не получилось - не рассчитал скорость при повороте, там же решают доли секунды. Так что штрафной балл, - пояснил он. - Что может случиться с машиной в воде? Ну вот, к примеру, у одной команды заглох двигатель - возможно, потому что механик неправильно выбрал скорость. Но он смог снова завести БМП и выехать. Если бы не завел, то вытащили бы дежурившие спасатели. На плаву БМП можно сдвинуть с места и рукой.

Тяжелая 14-тонная машина с гусеницами плывет не хуже катера.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока механик принимал водные процедуры на БМП, группа оделась и выдвинулась на следующее задание - подрыв объекта, сразу после этого - пятикилометровый марш-бросок. Во время бега еще нужно было стрелять по мишеням, имитируя боевую стрельбу в лесу, - и желательно попасть, конечно же.

Команда не просто преодолевает препятствия, но работает под прикрытием.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Работа проделана очень большая. Мы готовились с сентября прошлого года. Результатом доволен, так как на всех этапах, кроме этого, мы были первые, - отметил командир команды НВКУ-1 Андрей И. - Сегодня тяжело дался бег со стрельбой: нужно же подойти на изготовку, восстановить дыхание, сконцентрироваться, чтобы попасть в цель. А потом переключиться на бег. Это непросто.

Мешки все-таки тяжелые.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Финиш. Пятикилометровый марш-бросок в полной выкладке - серьезное испытание. Одному из участников команды Росгвардии на финише стало плохо - товарищи приводили его в чувство, поливая голову водой и поднося ватку с нашатырем к носу.

После марш-броска снова водные процедуры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вода из пятилитровки на голову - главное вознаграждение для всех прошедших сложный этап. Теперь можно отдыхать. Остались только испытания для мастеров рукопашного боя (по два человека от команды). Они не участвовали в водно-беговом этапе - берегли силы для боя.

Росгвардеец пересек финишную черту и повалился на землю.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не обошлось на конкурсе и без травм. На самом первом этапе, во время засады перед 17-километровым марш-броском, участник команды ВДВ подвернул ногу - пришлось срочно заменять его на беговом этапе другим человеком.

Последний рывок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В конкурсе соревнуются 150 военнослужащих из 11 команд Центрального, Восточного, Западного, Южного округов, Северного и Черноморского флотов, Воздушно-десантных войск, а также команда Росгвардии.

Пятикилометровый марш-бросок в полной выкладке и по жаре - серьезное испытание.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сделал для команды все, что мог.Фото: Алена МАРТЫНОВА

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