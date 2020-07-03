«Финиш, где ты? Я ползу…»: как российские разведчики боролись друг с другом и жарой

Под Новосибирском, на полигоне в Кольцово, на этой неделе необычайное оживление. Целыми днями здесь слышится интенсивная стрельба и взрывы. Более 150 военнослужащих со всей России приехали в Сибирь, чтобы победить во всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой разведки». Соревнуются 11 команд - Центрального, Восточного, Западного, Южного округов, Северного и Черноморского флотов, воздушно-десантных войск, а также Росгвардии.

Стреляли холостыми.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наше внимание приковано к команде Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Это хозяева площадки. К «Тропе разведчика» они готовились здесь же, на полигоне, уже ставшем родным. Это дает совсем небольшое преимущество (скорее, моральное), потому что главные козыри, которые могут повлиять на результат, - это физическая подготовка, слаженность и тактика команды.

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Группа разведчиков выдвинулась на маршрут утром. Перепачканные грязью лица сосредоточены: ни назойливый гнус, ни пот, из-за жары стекающий ручьями, не способны сбить этих ребят с цели. Действуют слаженно, четко, быстро.

Поддержка друга, которая наработана благодаря бесконечным упорным тренировкам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первые обеспечивают проход группы, последние прикрывают с тыла. В любую минуту они готовы к встрече с предполагаемым противником. Несколько раз они вступают в бой с незримым врагом, стреляя холостыми патронами. А в 10 метрах за их действиями наблюдают судьи соревнований.

Подъем по веревке на шестиметровую стенку - самое сложное испытание «Тропы».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Впереди - 800 метров, этот маршрут состоит из препятствий, имитирующих городскую среду и боевые условия: нужно лезть на стены - самому, при помощи товарищей, держась за трубу или веревку; ползти под колючей проволокой; переступать через растяжки от гранат; пробегать по горизонтальной лестнице. И все это - в полной боевой выкладке: с оружием и снаряжением весом не менее 10 килограммов. Палящее солнце и душный, влажный воздух после дождя как будто добавили груза - нести себя стало тяжелее.

У разведчиков сильные руки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Некоторые препятствия «заминированы» - если кто-то из бойцов, например, заденет колючую проволоку, проползая под ней, или «снимет» растяжку, раздастся хлопок - сигнал о том, что команда получила штрафные баллы. Поэтому нужно быть не только сильным, выносливым и быстрым, но и очень аккуратным.

Западня. Растяжка на растяжке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как отмечают участники, самое сложное препятствие - подняться на шестиметровую стену при помощи веревки. Гранатометчику тяжелее всех: его оружие весит 6 килограммов, тогда как у его товарищей АК-74М - 3,6 килограмма. Попробовал залезть в перчатках - не вышло, с голыми руками - подъем тоже не дался. Не теряя драгоценное время, участник побежал в обход. Команде дадут штрафной балл, но это не так страшно, как потеря времени при попытках подняться.

Нужно быть не только сильным, но и очень аккуратным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, «Тропа разведчика» - это не только набор разнокалиберных препятствий, где проверяют выносливость и физическую подготовку участников. Нужно еще и задания выполнить - простые, но интересные. По легенде, уничтожив часовых и отразив внезапное нападение противника, командир группы назначает разведчика, который поднимается по столбу линий проводной связи и закрепляет там средство перехвата и передачи сообщений. Подняться ему помогают товарищи, в прямом смысле подставив плечо. Другие участники группы обеспечивают прикрытие.

Условия приближены к боевым.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В конце дистанции - настоящая проверка на выносливость и координацию. Инженеру и медику команды Александру Г. выпала участь нести на себе «раненого» бойца по бетонной трубе через ров с водой - «раненый» вместе с вооружением весил более 80 килограммов. Кстати, за 10 минут до этого Александр вместе с помощником, действуя по легенде, устроил с помощью учебного взрывпакета подрыв железной дороги с условными часовыми, чтобы обеспечить своей группе проход.

Норматив на метание бревна.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Удивительно, как быстро и легко после всех испытаний бойцы пронеслись по 12-метровой наклонной лестнице. А в конце нужно было еще включить голову, чтобы сдать норматив по радиосвязи. Новосибирские курсанты преодолели «Тропу разведчика» за 44 минуты.

В соревнованиях принимают участие 150 военнослужащих со всей России.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Можно было бы и получше. Грубых нарушений-подрывов не было, но были ошибки в тактике, - подытожил командир команды НВВКУ-2 Егор В. - С первого раза, конечно, такую полосу пройти не получится. Для того и тренируемся. Как в группе, так и индивидуально много раз проходили эту полосу на тренировках.

Во время прохождения дистанции группа обеспечивала прикрытие друг друга.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Егор продемонстрировал свое оружие и разгрузку, с которыми пришлось преодолевать и без того сложные препятствия: АК-74М, четыре полных магазина к нему, пистолет Макарова, нож разведчика, учебные гранаты, килограмм «тротила», противогаз, аптечка, саперная лопатка, плащ-палатка.

Группа помогала взобраться на столб со связью.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Александр Г. в первый раз участвует в этих соревнованиях - после финиша улыбается, как будто не «Тропу разведчика» прошел, а с девушкой по Красному проспекту прогулялся. Однако ребята очень устали.

Имитация подрыва железной дороги.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Всем тяжело. На морально-волевых бежали, - поделился Александр. - Выброс адреналина сильнейший: если ударился, пока выполняешь задание, боль не чувствуешь. А когда уже пробежал, минут через 10 - 15 все и проявляется: колено ударил, кожу содрал, связку потянул. Сейчас все нормально, чувствую себя хорошо. Я в первый раз участвую в этом конкурсе, тренировки показали себя. Мне, как курсанту, в дальнейшей службе в войсках это очень пригодится.

Вот это "паутина"!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лучший результат на «Тропе разведчика» показала команда НВВКУ-1, второе место заняла команда НВВКУ-2, а третьей стала команда Южного военного округа.

Барьеры для новосибирских курсантов привычные, но проходить их все равно трудно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал 28 июня и завершится 9 июля. В течение 10 дней разведчики состязаются в пяти этапах конкурса: «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба» и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач».

В противогазе в жару - это настоящее испытание.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Нам удалось качественно подготовить всю материальную базу, технику, вооружение, чтобы обеспечить комфортное участие наших гостей в соревнованиях, - отметил начальник НВВКУ полковник Сергей Марковчин. - Заново подготовлена трасса для механиков-водителей, полностью восстановлены все препятствия на вододроме для их преодоления на плаву боевой машиной пехоты. Мы ждем реально сильную, справедливую борьбу. Для нас важно, чтобы победил сильнейший, потому что сильнейший будет представлять Российскую Федерацию на международном этапе армейских игр.