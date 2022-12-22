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Здоровье
Наши права
Спецпроекты
Наука
Спорт
Самобранка
Коронавирус
Колумнисты
Происшествия
Недвижимость Новосибирска
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Дефицит железа
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Новое на сайте
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Здоровье
Новосибирцев предупредили:
с 1 декабря полис ОМС стал цифровым
Новую форму документа можно будет хранить в смартфоне или на бумаге
14 минут назад
Здоровье
Происшествия
В Новосибирске задержан глава ОБЭП Центрального района Умеров
Предположительно, его подозревают в получении взятки
15 минут назад
Происшествия
Происшествия
Следователи и прокуроры проводят проверку после того, как автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Новосибирском
Пятеро несовершеннолетних пассажиров попали в больницу
16 минут назад
Происшествия
Общество
«Великий хранитель холода»:
в Новосибирске на станции «Первомайской» встретили Деда Мороза из Якутии
В Новосибирске встретили Деда Мороза из Якутии Чысхаана
26 минут назад
Общество
Общество
Мэр Новосибирска не одобрил использование дронов для контроля уборки снега с дорог
Для этого применяют «наземные» способы
час назад
Общество
Общество
Новый парк «Арена»
возле ЛДС в Новосибирске откроют 27 декабря
К нему можно добраться по дороге, которая еще не введена в эксплуатацию
час назад
Общество
Общество
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до марта
Ранее с такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор
час назад
Общество
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пятерых детей, попавших в больницу после столкновения автобуса с грузовиком под Новосибирском
Ранее сообщалось, что травмы получили трое
час назад
Происшествия
Общество
Жительница Новосибирска сфотографировала снежные рулоны на Алтае
Редкое природное явление может прийти и в столицу Сибири из-за сильных снегопадов
2 часа назад
Общество
Происшествия
Рейс из Узбекистана в Новосибирск прибыл с задержкой в 3 дня
Причиной стали туманы и плохая видимость
2 часа назад
Происшествия
Происшествия
Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, столкнувшимся с грузовиком, на трассе под Новосибирском
Подробности раскрыли в ГИБДД
2 часа назад
Происшествия
Общество
Мэр Новосибирска рассказал, какой подарок мечтает получить на Новый год
Он признался, что хотел его с детства
3 часа назад
Общество
Экономика
Крупный производитель малярной продукции увеличил производительность и зарплаты
Новосибирский производитель штукатурно-малярной продукции «Намерение» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». В компании увеличили производительность на 40% и подняли зарплаты сотрудникам
3 часа назад
Экономика
Общество
В Новосибирской области разыскивают трех без вести пропавших мужчин
Ориентировки на них опубликовали в полиции
3 часа назад
Общество
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