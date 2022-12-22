Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще

Новости

Здоровье
Новосибирцев предупредили: с 1 декабря полис ОМС стал цифровымНовую форму документа можно будет хранить в смартфоне или на бумаге
14 минут назад
Здоровье
Происшествия
В Новосибирске задержан глава ОБЭП Центрального района УмеровПредположительно, его подозревают в получении взятки
15 минут назад
Происшествия
Происшествия
Следователи и прокуроры проводят проверку после того, как автобус с детьми столкнулся с грузовиком под НовосибирскомПятеро несовершеннолетних пассажиров попали в больницу
16 минут назад
Происшествия
Общество
«Великий хранитель холода»: в Новосибирске на станции «Первомайской» встретили Деда Мороза из ЯкутииВ Новосибирске встретили Деда Мороза из Якутии Чысхаана
26 минут назад
Общество
Общество
Мэр Новосибирска не одобрил использование дронов для контроля уборки снега с дорогДля этого применяют «наземные» способы
час назад
Общество
Общество
Новый парк «Арена» возле ЛДС в Новосибирске откроют 27 декабряК нему можно добраться по дороге, которая еще не введена в эксплуатацию
час назад
Общество
Общество
В Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до мартаРанее с такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор
час назад
Общество
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пятерых детей, попавших в больницу после столкновения автобуса с грузовиком под НовосибирскомРанее сообщалось, что травмы получили трое
час назад
Происшествия
Общество
Жительница Новосибирска сфотографировала снежные рулоны на АлтаеРедкое природное явление может прийти и в столицу Сибири из-за сильных снегопадов
2 часа назад
Общество
Происшествия
Рейс из Узбекистана в Новосибирск прибыл с задержкой в 3 дняПричиной стали туманы и плохая видимость
2 часа назад
Происшествия
Происшествия
Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, столкнувшимся с грузовиком, на трассе под НовосибирскомПодробности раскрыли в ГИБДД
2 часа назад
Происшествия
Общество
Мэр Новосибирска рассказал, какой подарок мечтает получить на Новый годОн признался, что хотел его с детства
3 часа назад
Общество
Экономика
Крупный производитель малярной продукции увеличил производительность и зарплатыНовосибирский производитель штукатурно-малярной продукции «Намерение» подвел первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». В компании увеличили производительность на 40% и подняли зарплаты сотрудникам
3 часа назад
Экономика
Общество
В Новосибирской области разыскивают трех без вести пропавших мужчинОриентировки на них опубликовали в полиции
3 часа назад
Общество