Добежал до финиша и упал: участнику военного конкурса стало плохо после марш-броска

7 Июль 2020 2020-07-07T15:36:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На полигоне в Кольцово под Новосибирском проходит Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки». Сегодня, в рамках него, после пятикилометрового марш-броска по жаре участнику команды Росгвардии стало плохо. Он добежал до финиша и упал.

Товарищи подняли его и перенесли в тень, где стали приводить в чувство — поливали голову водой и подносили к носу ватку с нашатырем.

Марш-бросок военнослужащие преодолевали в полной военной выкладке — вес снаряжения и оружия составлял не менее 15 килограммов. Кроме того, во время бега участники сдавали норматив по боевой стрельбе, а перед этим проплывали 100 метров водной преграды.

Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал 28 июня и завершится 9 июля. В конкурсе соревнуются 150 военнослужащих из 11 команд из Центрального, Восточного, Западного, Южного округов, Северного и Черноморского флотов, Воздушно-десантных войск, а также команда Росгвардии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU