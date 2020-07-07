2020-07-07T15:36:00+03:00
Общество

Добежал до финиша и упал: участнику военного конкурса стало плохо после марш-броска

Парень из последних сил терпел до финишной черты
Марина МАРИНИНА
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Товарищи по команде привели пострадавшего в чувствоТоварищи по команде привели пострадавшего в чувствоФото: Алена МАРТЫНОВА
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На полигоне в Кольцово под Новосибирском проходит Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки». Сегодня, в рамках него, после пятикилометрового марш-броска по жаре участнику команды Росгвардии стало плохо. Он добежал до финиша и упал.

Товарищи подняли его и перенесли в тень, где стали приводить в чувство — поливали голову водой и подносили к носу ватку с нашатырем.

Марш-бросок военнослужащие преодолевали в полной военной выкладке — вес снаряжения и оружия составлял не менее 15 килограммов. Кроме того, во время бега участники сдавали норматив по боевой стрельбе, а перед этим проплывали 100 метров водной преграды.

Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал 28 июня и завершится 9 июля. В конкурсе соревнуются 150 военнослужащих из 11 команд из Центрального, Восточного, Западного, Южного округов, Северного и Черноморского флотов, Воздушно-десантных войск, а также команда Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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