«А вдруг у него инсульт»: дежурство с реанимационной бригадой

В нашем городе каждый второй вызов реанимационной бригады «Скорой помощи» - алкогольное или наркотическое отравление. Многим пациентам нужно просто поспать в тепле, протрезветь и идти домой. Но медики везут их в 34-ю больницу - одну-единственную на весь город-миллионник, где есть отделение острых отравлений. Корреспондент КП-Новосибирск подежурил со «Скорой» Октябрьской подстанции в ночную смену и убедился, что наряду с инфекционными госпиталями городу необходимы те самые вытрезвители.

Мужчине на остановке вызвали «Скорую» прохожие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПОКА ВСЕХ ПЬЯНЫХ СОБЕРЕШЬ…»

Вечерний час пик. Ярко-желтый реанимобиль разрезает воздух сиреной. Едем на вызов. Останавливаемся возле автобусной остановки на улице Фрунзе - скрючившись, на скамье лежит человек, на вид ему лет 40. К нему подходит врач Федор Емцов - анестезиолог-реаниматолог с 18-летним стажем работы, спасший тысячи жизней. Спрашивает больного про самочувствие. В пьяном бреду тот кроет заслуженного доктора матом.

Вместе с фельдшером Дмитрием Гоношилиным, который в «Скорой» спасает людей уже 21 год, Федор усаживает пациента. Медики осматривают, нет ли, кроме признаков алкогольного отравления, симптомов инсульта или черепно-мозговой травмы. Аккуратно берут под руки и ведут в салон. Молодой фельдшер Арина Лежнева стоит в сторонке - здесь ее помощь не требуется.

Пациент послушно укладывается на кушетку и засыпает. Выглядит жутко: цвет лица иссиня-багровый, мужчина весь дрожит (замерз). Федор заполняет карту вызова, достает из борсетки больного паспорт. Складывает ценные вещи отдельно на кушетку, в районе головы - потом передаст в больнице дежурному врачу, чтобы добро не потерялось.

На весь город-миллионник всего одна больница с отделением острых отравлений.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Получается, пока всех пьяных с улиц соберешь, тот, кому действительно нужна срочная реанимация, помощи может и не дождаться, - рассуждаю я.

- Таким помощь тоже нужна, - кивает головой Федор на лежащего. - Мы принимаем вызов «человек без сознания» - и нельзя заранее определить, к кому едешь: к пьяному, которому нужно просто проспаться, либо к человеку с инсультом или инфарктом.

Дорога занимает целую вечность. Через весь правый берег едем на левый - в городскую больницу № 34. Медики уводят пациента в приемное отделение и пропадают на 15 - 20 минут. Оказывается, они не просто передают человека в учреждение, но и сами делают ему промывание желудка.

Больше всего работы у реанимобиля в праздники, по пятницам и понедельникам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПОЛИЦИИ О НАРКОМАНАХ НЕ СООБЩАЕМ»

Возвращаемся на подстанцию - и почти сразу новый вызов: мужчина без сознания лежит в подъезде жилого дома в Октябрьском районе.

Медиков встретила растрепанная женщина с отстраненным взглядом и сбивчивой речью - указала на тело, лежащее на лестничной площадке. 40-летний мужчина почти не дышал.

Федор руководит реанимацией на бетонном полу, держа у лица пациента маску с дыхательным мешком. Фельдшеры делают все слаженно и быстро: Арина готовит ампулу, Дмитрий делает укол в вену. Впервые наблюдаю вживую, как реанимируют человека.

Врач сразу старается понять, есть ли симптомы более серьезных травм.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Задышал, - спокойно резюмирует Федор.

Человек с серым лицом захрипел. Развернули носилки - уложили пациента и понесли к лифту. Везти туда же - через полгорода, в 34-ю.

- Налицо передозировка тяжелыми наркотиками, - отвечает на мой немой вопрос Дмитрий, прокалывая пациенту палец, чтобы проверить наличие сахарного диабета.

- Опиоидные вещества угнетают дыхание - оно становится редким, - объясняет Федор. - Кстати, та женщина тоже наркоманка. Возможно, здесь в подъезде и берут наркотики.

Тяжелых пациентов с отравлениями сразу забирает в отделение токсиколог.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Будете сообщать в полицию?

- Нет. Информацию об употреблении наркотиков там не принимают. Мы сообщаем только о таких случаях, когда есть подозрение на криминальный характер травмы.

Смотрю на человека на кушетке - мы сидим совсем близко к нему. А что, если он очнется и начнет кулаками махать?

- Не бойтесь, героиновые обычно спокойно себя ведут, - уверяет Федор. - А вот «солевые» и пьяные - да, те могут буянить.

- И как вы их усмиряете? У вас хоть есть чем защитить себя?

- Связываем, - просто и по-доброму говорит Дмитрий, показывая, где у них лежат стропы.

В больнице пациента сразу забирает токсиколог.

Часто реанимационные мероприятия приходится проводить на месте, чтобы спасти человеку жизнь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ» В БОЛЬНИЦЕ

Комната отдыха на подстанции полностью заставлена кроватями с пестрыми одеялами и подушками. Сегодня у реанимационной бригады спокойная смена - можно немного поспать. Ложатся прямо в одежде, снимают только ботинки. Работники линейных бригад сюда даже не поднимаются - трудятся всю ночь как пчелки.

Дмитрий рассказывает, что так исторически сложилось: больше всего работы приходится на пятницу, понедельник и, конечно же, праздники.

- В День города никто не любит дежурить, - признается он. - Народ напивается - и понеслась: массовые драки, поножовщина…

Успеваю провалиться в сон минут на 40. Федор тихонько будит: нужно ехать на Бердское шоссе. Похоже, что ДТП.

На месте уже стоят машины ДПС и линейной «Скорой». Между ними - легковой автомобиль с покореженным бампером. Федор, Дмитрий и Арина спешат в салон «Скорой», где лежит пострадавший.

Рядом с каретой «Скорой помощи» стоит парень с безумным взглядом. Инспекторы опрашивают его под протокол. Машина загорелась на ходу, его брату стало плохо (как выяснили врачи, совсем не авария стала тому причиной).

Медики пытались привести молодого человека в чувство на месте, но он в сознание так и не пришел - срочно повезли в 34-ю больницу.

- Похоже на наркотическое отравление, - поясняет Федор. - В момент аварии он, скорее всего, уже был в отключке.

В «вытрезвитель» при больнице поступает много людей.

- Выходит, если бы машина не загорелась, то он мог бы умереть?

- Да, так бы и ехали дальше.

Когда сюда заходишь, в нос ударяет резкий смрад. За полночи здесь собралось пять человек. Обычно народа намного больше, но сегодня среда - середина недели. Один мужичок удобно устроился на полу. Когда мы зашли, поднял голову и захлопал глазами.В приемном отделении больницы парня вкатили в небольшое помещение, немного напоминающее тюремную камеру: на окнах - решетки, здесь же - унитаз и умывальник, на полу - отверстие для слива. По углам - две кушетки, на которых мирно посапывают новосибирцы, на чьих лицах отпечатались долгоиграющие отношения с алкоголем. Как бродячие собаки, свернулись калачиком и подоткнулись под бочок друг к другу.

- Не лежи на полу, он холодный. Вот, сядь на кушетку, место есть, - по-отечески обратился к нему Дмитрий.

Парню с Бердского шоссе Дмитрий связал руки и ноги - промывание желудка будут делать здесь же. Арина тем временем набрала в ведро воды и подготовила дренажную трубку. Пока делали промывание, молодой человек очнулся - стал мычать и извиваться.

Дмитрий убежден, что вытрезвители нужно срочно возвращать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Процедура не из приятных как для пациента, так и для докторов, но для последних это уже привычное дело. Когда процедура заканчивается, парня развязывают, он слезает с кушетки и называет свое имя.

Оставляем молодого человека в «камере»

- Хорошо было, когда работали вытрезвители, - вздыхает Дмитрий. - Вот тем, кого привезли с остановки и с Бердского шоссе, после промывания нужно просто проспаться. И таких, как они, много - в приемном отделении нет столько места. Вытрезвители надо возвращать. Однозначно.

Вот и получается, что реанимационная бригада по полночи собирает с улиц людей, которые сами о своем здоровье заботиться не хотят. Люди с благородной профессией тратят на таких время и силы. Но с добрым сердцем спешат на каждый новый вызов. Помните об этом, когда вызываете врача на дом.

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