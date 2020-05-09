Воздушный Парад Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: лучшие фото вертолетов и истребителей над городом

Сотни человек пришли смотреть воздушный парад Победы в Новосибирске 9 Мая в центр Новосибирска, несмотря на угрозу коронавируса. Над Новосибирском пролетели 12 самолетов и вертолетов, в том числе восстановленный истребитель МиГ-3. Редакция «Комсомольской правды» публикует лучшие фото с парада Победы в небе над Новосибирском.

Изначально зрителям пообещали 10 вертолетов и самолетов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парад Победы на 9 мая 2020 года оказался скромным из-за угрозы коронавируса. Торжества отменили еще в конце апреля по решению Правительства РФ в рамках борьбы с эпидемией. Оставили только воздушную часть показательных выступлений, пообещав зрителям 10 вертолетов и самолетов.

Некоторые новосибирцы не пропустили ни одного парада Победы в своей жизни.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парад Победы на 9 Мая для многих уже семейная традиция. В этом году новосибирцы пришли на парад в масках, некоторые надели пилотки и военную форму. Николай Переверзев с дочкой Екатериной принесли штендер «Бессмертного полка».

- Мой отец Николай Переверзев начал войну в 5 часов утра 22 июня 1941 года под Минском. Прошел всю войну - от границы до Сталинграда, потом они гнали немцев в обратную сторону. После войны остался в Венгрии, потом окончил училище и служил офицером в Новосибирске. Сегодня мы вышли с его фотографией на «Бессмертный полк», а в 2 часа дня соберемся всей семьей вместе с бабушкой-ветераном, - рассказал КП-Новосибирск Николай Переверзев.

Эта семья приехала специально, чтобы посмотреть Парад Победы.

Праздник 9 Мая до сих пор объединяет народы СССР. Шухрат с семьей приехал из Узбекистана - работу, несмотря на кризис, не потерял. Второй год семья ходит смотреть парад, в этот раз отец специально купил профессиональный фотоаппарат.

Перед началом парада на площади собралось почти 200 человек, но люди стояли парами и соблюдали дистанцию 1,5 метра. Корреспонденты КП-Новосибирск сняли парад с крыши «Ситицентра» - самого высокого здания на площади Ленина.

Вертолеты Ми-24 - основные ударные машины в российской армии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первыми показались четыре многоцелевых вертолета Ми-24 - легендарная авиамашина широко применялась во время войны в Афганистане, Чечне, Сирии и в других локальных конфликтах.

Модифицированные «Терминаторы» могут быть штурмовыми или десантными.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На расстоянии в километр летела следующая четверка штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Эти вертолеты широко используются для десантирования и доставки грузов, однако могут нести ударное вооружение, как у Ми-24.

Истребители МиГ-31 могут совершать дозаправку в воздухе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Следом зрители увидели два МиГ-31 - широко известный истребитель-перехватчик на Западе называют «Лисья гончая». Это первый сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, его применяли в Сирии. Три таких самолета способны контролировать воздушный фронт протяженностью до 1100 километров.

Новосибирцы разработали современную замену кукурузнику.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Основная часть воздушного парада закончилась, но в конце зрителей ждал сюрприз. Через 20 минут прилетели самолеты из СибНИА.

Транспортный одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал» разработали в Новосибирске. Так конструкторы СибНИА создавали одномоторную замену Ан-2. Пассажирский самолет на две трети состоит из композитных материалов и способен перевозить более 2 тонн груза. Власти Республики Саха планировали заказать новый самолет на замену устаревшим кукурузникам, но в январе 2020 года серийное производство отменили.

Директор СибНИА сам испытывает самолеты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Следом летел легендарный МиГ-3 - советский истребитель времен Великой Отечественной войны, на котором одержал одну из первых побед герой войны Александр Покрышкин. Знаменитый истребитель пилотировал наследник новосибирских традиций летного мастерства летчик-испытатель Владимир Барсук.

МиГ-3 был самым скоростным истребителем среди серийных.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МиГ-3 был восстановлен силами конструкторов и рабочих СибНИА и уже не в первый раз участвовал в параде Победы.