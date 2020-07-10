«Звери, как вы? Мы скучали»: в Новосибирский зоопарк снова можно, но только в маске

24 июня Новосибирский зоопарк, наконец-то, открыл двери для всех желающих. Из-за пандемии три месяца животные жили без «общения» с посетителями. Корреспондент «Комсомолки» отправилась в зверинец, чтобы посмотреть, как пережили животные это время, и что изменилось.

Белые медведи снова собирают большую публику.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По большому счету, зоопарк после самоизоляции практически не отличается от обычного летнего зоопарка. Изменилось только то, что на входе посетителей пускают только в масках (если что, на кассе можно купить), на дорожках появились дозаторы с антисептиком и забавные таблички «Держите между собой северного оленя (или леопарда)».

Таблички хороши, но напоминаниям о социальной дистанции мало кто следует.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Тигра, я по тебе так скучала! — приложила ладошку к стеклянной стенке вольера пятилетняя девочка с косичками. Тигр в ответ даже не шелохнулся — как лежал себе в тенистом углу, так и продолжил лежать.

Лев улегся на спинку, как обычная кошка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Благородному льву тоже все равно, как люди рады встрече с ним. В полдень ему жарко — он улегся на спину и подставил пузо «на проветривание», подобно обычной кошке, чем привел в дикий восторг и умиление внимательно наблюдающую за ним публику.

Дети в восторге, что снова можно побыть так близко с животными.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Больше всего детям нравится посещать новые вольеры со львами и тиграми, в которых есть стеклянные стенки. Хищники подходят совсем близко, но решетка не мешает их разглядывать.

Новые вольеры со стеклянными стенками позволяют сделать красивые снимки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— За животных мы сказать не можем, о чем они думали и как переживали во время самоизоляции. Внешне в их поведении ничего не менялось, — пояснила Татьяна Певнева, заведующая отдела международного сотрудничества Новосибирского зоопарка. — Зоопарк у нас работал в обычном режиме: в рационе животных ничего не изменилось, сотрудники так же приходили в вольеры и делали уборку.

Белые медведи играют с мячом и ныряют в воду на радость зрителям.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одна из ощутимых перемен — пока посетителей не пускают в павильоны. Но это не страшно, потому что практически у всех павильонов есть выходы в открытые вольеры, на свежий воздух. А вот любителям змей и черепах придется потерпеть без своих любимцев — террариум закрыт, и пока непонятно, как надолго.

Снежным барсам нравится спать, и неважно, есть посетители или нет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медведи и человекообразные обезьяны — орангутанги и шимпанзе — как и прежде, любят купаться во внимании людей, покрасоваться.

Лемуры тоже любят позагорать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Белые медведи активно ныряют в воду, играют с мячом, покусывают друг друга за бочок — так и от жары спасаются, и привлекают к своей «сцене» все больше людей. Это же главные суперзвезды на районе.

Бурые медведи равнодушны к вниманию публики.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Бурые и гималайские медведи не стараются впечатлить публику — отдыхают, возятся в вольере, степенно прохаживаются вдоль клетки. Малыши подросли — и уже не выпрашивают угощения, просовывая сквозь решетку лапу и любопытный нос. Кстати, в обозримом будущем им собираются построить более просторные и комфортные вольеры.

Лето — время сезонных овощей и трав.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Орангутанги, судя по всему, уже наобщались с гостями — залезли повыше, под самый потолок, демонстрируя детям, что в данный момент кусок каната их привлекает больше всего на свете.

Орангутанги любят внимание, но иногда и им нужно побыть в уединении.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот овцебык ушел в самый дальний тенистый угол, но вовсе не потому, что он социофоб. Просто у овцебыка очень теплая шуба: летом тень и вода — его лучший друг, как и у многих обитателей зоопарка.

Кошачие лемуры любовно жмутся друг к другу, несмотря на жару.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В этом году не было ни одного дня, чтобы была такая прямо сумасшедшая жара. Теплые дни сменяются дождями. Пока нет необходимости дополнительно поливать вольеры водой, — рассказала Татьяна Певнева.

Летом белые медведи много времени проводят в воде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В жару у животных чаще меняют воду, чтобы она была всегда чистой и прохладной. За бассейнами тоже постоянно следят, чтобы вода не перегревалась и не загрязнялась. У таких животных, как овцебык и белые медведи, в вольере установлены мелкодисперсные шланги с водой, охлаждающие воздух. А для полярных мишек специальный прибор делает лед — медведи очень любят летом поваляться на кучках снега.

В зоопарке везде расставлены дозаторы с антисептиком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас в зоопарке многолюдно даже в будний день. Хочется верить, глядя на безмятежную атмосферу одного из лучших в стране зоопарка, что все плохое осталось позади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789811" frameborder="0"></iframe> Ныряют каждые 3 минуты: белые медведи вышли из режима самоизоляции.Алена МАРТЫНОВА

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