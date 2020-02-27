Любовно вгрызались друг в друга: белые медведи устроили игры под снегопадом

27 февраля в мире отмечают День полярного медведя. Герда, Кай и их медвежата Норди и Шайна получили в свой праздник арктические ледяные торты из рыбы и овощей, а также новые игрушки.

Мишки с наслаждением кувыркаются на снегу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Норди и Шайна появились на свет 11 декабря 2018 года. Год назад, в свой первый праздник, они не показывались из укрытия, а мама не отлучалась от своих детей ни на секунду. Чтобы не тревожить медведицу с малышами, к вольеру доступ был закрыт для посетителей.

С канистрой все любят играть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ну, а сейчас Норди и Шайна выросли — уже потихоньку догоняют родителей по размерам. Медведи подолгу гуляют, с удовольствием кувыркаются в снегу, играют с новыми игрушками и роют норы в сугробах.

Маме Герде покой только снится.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Любопытный Норди задирает к посетителям голову и встает на задние лапы. А потом идет к матери и устраивает с ней тренировки по борьбе. Шайна же настолько увлечена игрой с канистрой, что ничего не замечает вокруг.

Шайна — очень игривая медведица, но маму чаще задирает брат.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медвежат уже легко различить: Норди, как порядочный самец, крупнее своей сестры. Сотрудники зоопарка говорят, что они разные не только внешне, но и по характеру.

Медведь ловко вскарабкался на сугроб с игрушкой в зубах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Шайна — очень игривая медведица. Она любит играть с конусами, мячами, снегом, тыквами – со всем, что оказывается в вольере. Еще она любит воду. Шайна плавает в бассейне чаще и больше, чем ее мама и брат. Если говорить о характере Норди, то его главная черта — напористость. Он к еде всегда норовит первым подойти. Одним словом — мальчишка», — рассказала зоотехник Ольга Казанина. AAM_9245 Медведи откровенно кайфовали от падающего снега.

Медведи откровенно кайфовали от падающего снега.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Аппетиты у юных медведей растут. Норди и Шайна легко справляются с взрослой порцией рыбы. Но при этом они еще сосут материнское молоко. Такое случается нечасто, но чтобы напиться молока, дети требуют, чтобы Герда села удобнее.

Хоть медвежата и подросли, а все равно остаются детьми.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для мамы дети всегда останутся детьми. Герда играет со своими медвежатами, но все чаще они заняты своими играми — либо друг с другом, либо с канистрой и дорожным знаком.

Шайна может долго так обниматься с игрушкой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кай тем временем коротает дни в одиночестве — его содержат в отдельном вольере, чтобы не обижал малышей.

В дорожный конус удобно засовывать нос.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Полярный медведь занесён в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы, как уязвимый вид. Сегодня в мире насчитывается не более 25 тысяч особей белого медведя. А за последнее десятилетие численность этого хищника сократилась на 40%. Почему так происходит? Всему виной таяние льдов, загрязнение окружающей среды и браконьерство.