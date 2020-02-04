Мишка и малышка: ради красивого снимка девочка села на медведя верхом

Мишка Арчи - московский гость. В столице Сибири он вместе со своими «коллегами» - другими мишками и «мамой»-дрессировщицей проводит зимние каникулы. Основная профессия медведя - циркач, в шапито он выступает вместе с Майей Кирсановой. В Новосибирске Потапыч решил немного подработать в качестве модели.

Девушки не боятся встать рядом с косолапым.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Арчи я взяла из зоопарка. Он был еще совсем маленький. Я его лично выкармливала, ходила за ним везде, как настоящая мама, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск дрессировщица Майя. - Ну а потом уже он стал артистом цирка.

Арчи безумно любит «целовать» представительниц прекрасного пола.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Настоящие сибирские девушки не боятся прыгнуть в объятия к косолапому. Арчи, в свою очередь, только рад повышенному вниманию со стороны дам. Если нужно - лапку подаст, нежно заключит в свои объятия или возьмет да и «поцелует» спутницу - лизнет в щеку.

Настоящий мужчина обнимает очень крепко.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мишка совсем не страшный и очень воспитанный. Он импровизирует даже лучше нас, - поделилась своими впечатлениями от съемки модель Елена Черепанова. - Я никогда не видела, чтобы дикое животное подстраивалось под человека.

Арчи слушается только свою «маму».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Майя всегда контролирует процесс съемки, помогает выбрать ракурс, поставить Арчи правильно. Как-то во время съемок волосы модели зацепились за длинные когти медведя. Бурый не стал дергать, а терпеливо ждал, когда Майя разрешит продолжить работу.

Косолапый не прочь поиграть с детьми и даже побороться в шуточной форме.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед съемкой проводят обязательный инструктаж. Главное правило - не кормить мишку. Еще не стоит выбирать наряд с мехом - лучше предпочесть легкую одежду. Также Арчи дают прочувствовать своих моделей, то есть обнюхать их, привыкнуть.

В холод может согреть только горячий мужчина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы безумно любим животных, а в этого мишку я влюбилась с первого взгляда, - признается Елена Черепанова. - Алиса вообще с четырех лет говорит, что будет ветеринаром.

Он не кусается.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У Арчи есть одна особенность. Когда дрессировщица кладет ему в пасть руку, мишка не стремится откусить ее по локоть. Арчи начинает медленно ее сосать и облизывать.

Мишку балуют не только вкусностями, но и женским вниманием.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Арчи безумно разбалованный и тем не менее очень воспитанный, ходит всегда рядом с хозяйкой.

Мишку участницы фотосессии совсем не боятся.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Он очень любит сгущенку, но я не даю: в ней нет ничего полезного. Медом угощаю регулярно. А еще Арчи ест каши, овощи, фрукты и рыбу, - перечисляет Майя.

Ради красивых кадров модели три часа боролись с морозом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас единственный минус фотосъемки с Арчи - мороз. Однако сибирские девушки не побоялись погодных условий и смело позировали при -15 в тонких, почти летних платьях. Елена вместе с дочкой Алисой остались в восторге от партнера по съемкам.