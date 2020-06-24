Радовались, что их не забыли: новосибирские военные устроили Парад Победы под окнами ветеранов

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:10:43+03:00

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В Новосибирске 24 июня, сразу после Парада Победы на площади Ленина, военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа совместно с курсантами Новосибирского высшего военного командного училища провели мини-парады Победы под окнами фронтовиков. Ветераны Великой Отечественной войны наблюдали шествие, не выходя на улицу.

Мини–парады прошли во дворах домов 94-летнего Вениамина Карповича Чебанова и 97-летнего Петра Андреевича Горьковского.

Вениамин Карпович награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. 28 августа он тоже будет отмечать юбилей — 95 лет.

Вениамин Чебанов — народный художник, в своих картинах он изображает войну, которую сам видел и пережил.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В 1944-1945 году служил в пехоте на 1-ом Украинском фронте, в звании младшего лейтенанта, — рассказал КП-Новосибирск его сын Артем. — Больше всего он любит вспоминать о тех людях, с которыми он служил и воевал, которые спасли его в тяжелое время. На войне отец получил тяжелое ранение от пули снайпера. Он был командиром взвода, а, как известно, на фронте первые головы выбивают командному составу. Пуля попала в шейный позвонок — он стал инвалидом II группы. Да, он может ходить. Я больше скажу, мой отец до сих пор работает. У него хватило силы духа не только пережить войну, но и, помня все тяготы, лишения и горе, он пишет картины о людях, которые приближали победу в войне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786809" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске военные ЦВО устроили мини-парад под окнами ветеранов ВОВ.Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища в форме матросов, летчиков и пехоты времен Великой Отечественной войны, а также парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем под окнами ветеранов

Вениамин Чебанов — народный художник Российской Федерации, в своих картинах он изображает войну, которую сам видел и пережил. В знаменитом стоквартирном доме на Красном проспекте, 16 представлена Сибирская мемориальная картинная галерея, посвященная Великой Отечественной войне. Вениамин Чебанов — автор всех работ.

Под его окнами промаршировали три парадных расчета курсантов Новосибирского высшего военного командного училища в форме матросов, летчиков и пехоты времен Великой Отечественной войны, а также парадный расчет военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО. Торжественный марш играл сводный военный духовой оркестр.

Военный оркестр играл марш в честь ветеранов Великой Отечественной войны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вениамин Карпович сдержанно радовался, что его не забывают. Он помахал рукой из окна всем, кто устроил для него этот праздник.

Затем военные точно так же поздравили ветерана Петра Андреевича Горьковского. В декабре 1941 года ушел добровольцем на фронт. Награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В мини-парад устроили военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время войны Петр Андреевич выучился на радиотелеграфиста, его навыки очень пригодились на радиостанции скоростных бомбардировщиков в 232 стрелковой дивизии. После демобилизации он работал директором школы-семилетки, а потом заведующим отделом народного образования Мошковского района Новосибирской области. Уйдя на заслуженный отдых, продолжает помогать ветеранскому движению, проводит уроки мужества для школьников и студентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786804" frameborder="0"></iframe> Парад под окнами: военные поздравили ветерана с Днём Победы маршем во дворе.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU