Ветреные девушки: сибирячки в бикини прокатились на кайте в мороз по Обскому морю

Они танцуют с ветром, увлекаемые кайтом — большим воздушным змеем, на ногах при этом горные лыжи или сноуборд. Кажется, их носит как тонкие тростинки, на самом же деле, чтобы управлять ветром, надо иметь большую силу, обладать сильным характером. К 8 Марта сибирячки вышли на Обское море не в обычных тренировочных костюмах, а в пляжных бикини. Катались при 17 градусах мороза! Так девушки решили приблизить весну.

Почувствовать себя воздушной — легко!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мила Полякова почти полжизни посвятила дружбе с ветром — 12 лет она занимается сноукайтингом. Мила — чемпионка мира в этом виде спорта, обладатель кубка мира КайтЭндуро.

Кайт дает девушке ощущение свободы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Единение со стихией — это очень круто! Кайт дает ощущение свободы, — рассказала КП-Новосибирск Мила. — Ветер бывает разный. У меня были случаи, когда он помогал, а когда предупреждал. Например, когда мы были в Норвегии на одном из этапов Кубка мира, меня сильно подбросило на восходящих потоках, шмякнуло — но меня это не испугало.

Вот уже 10 лет ежегодно Мила проводит в Новосибирске соревнования Кубок Сибири.

Этот спорт меняет жизнь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Кайтинг сильно изменил мою жизнь. Я пересмотрела отношение к многим вещам и выбрала основную профессию, связанную с этим спортом. Но тем не менее я еще работаю спортивным врачом. Мотоциклами увлеклась не так давно. Кто знает, может, это перерастет в серьезное хобби. Но пока почти все мое время занимает работа и сноукайтинг, — отметила она. — У нас в Новосибирске потрясающая акватория для занятий кайтингом. Кстати, катаемся не только зимой. Летом у нас школа по виндсерфингу, кайтингу и sup-серфингу.

Увлеченные одним делом, девушки стали друг для друга хорошими друзьями.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пять лет назад тренер кайт-школы Ольга Резникова впервые взяла в руки планку, с помощью которой можно управлять кайтом. Понравилось — привела на серф-станцию дочь.

Ольга соблазнила на кайтинг свою дочь. На фото – мама.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ей в этом году 17 лет, она постоянно занимается в детской школе. Часто оказывается в призовых местах на соревнованиях, — гордо сказала Ольга. — Мы вместе катаемся и получаем удовольствие. Я каждый раз, когда беру в руки планку от кайта, всегда испытываю восторг! Свобода, этот бескрайний простор на море, скорость... Я чувствую, что живу.

Да, у этой красотки есть 17-летняя дочь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стихия бывает и коварна. Однако Ольга отметила, что не приходилось попадать в аварийные ситуации во время катания на кайте.

— Но было однажды, когда я ходила, можно сказать, по грани. Каталась вечером. А вечерние катания — это особое удовольствие. ГЭС и дамба подсвечиваются фонарями. И катаешься вдоль них, — пояснила она. — Тогда я была не очень опытная, заехала далеко — а на обратном пути началась пурга, «молоко», ничего не видно. Ориентировалась только по фонарям. Только на следующий день я поняла, в какой была опасности на самом деле, потому что фонари были по другую сторону от дороги, а я думала, что по эту. Очень близко к ГЭС подъехала.

Год назад Ольге к 8 Марта подарили романтическое путешествие по побережью Вьетнама, сегодня этот день отмечает на Обском море.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В прошлом году Ольга жила во Вьетнаме с января по март. На Международный женский день ее молодой человек устроил сюрприз — утром 7 марта они проехали 200 километров по побережью. А сегодня, 8 марта, она каталась на кайте — в мороз и пургу.

В детстве Анастасия «ложилась» на ветер и не падала.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анастасия Кильчик катается на кайте второй сезон. Но с ветром подружилась уже давно. Еще в детстве вместе с подружкой в 6-летнем возрасте она выходила в поле, где дул сильный ветер, и «ложилась» на потоки воздуха.

Кайтингом она занялась два года назад.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— С такой силой дул, что ложишься на ветер — и ты не падаешь. В 6 лет мы весили килограммов 25.

Эти ощущения остались в памяти и помогают Анастасии в управлении ветром и кайтом.

С кайтом Анастасия становится смелой и в меру отчаянной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Полет эмоций. Мысли очень такие… Словарного запаса не хватает описать, что я чувствую во время катания, — объяснила девушка. — Главное — взаимодействие со стихией. Если ты не подружишься, у тебя ничего не получится. Это очень тонкая настройка себя под природу, под кайт. Голова чистая, свежая, ясная. Обнуляются все проблемы. Появляются цели реально-нереальные.

Мария — трехкратная чемпионка мира по сноукайтингу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мария Букреева — еще одна звездочка сибирского сноукайтинга. В 23 года она уже стала трехкратной чемпионкой мира по сноукайтингу и тренером. Девушка учится в НГУ, а свободное время проводит на море.

— За что люблю кайтинг? Единение со стихией, чувство потока, здесь и сейчас. Несешься вперед. Есть только ты и кайт.

Три года назад Мария сломала ногу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Меня порывом ветра подняло и уронило в канаву. Мы катались на водохранилище в Быстровке, — рассказала она. — Иногда бывает такое, что нужно воспользоваться системой безопасности, а ты думаешь, что справишься, бежишь под кайт — спотыкаешься и ломаешь ногу.

Девушка научилась себя жалеть больше, чем кайт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

8 Марта Мария всегда знает, чего ждать — каждый год ей папа дарит веточку мимозы.

Лера заняла 4 место на Кубке мира.Фото: Алена МАРТЫНОВА

18-летняя Лера Шпилева недавно вернулась с Кубка мира из Тольятти, где заняла четвертое место. И пусть в призы не вошла, но результатом довольна. В кайтинг пришла два года назад. Папа занимается парусным спортом — дочка последовала его примеру.

Каждое 8 Марта папа будит Леру завтраком в постель.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лера рассказала, почему любит утро 8 Марта:

— У нас в семье принято очень мило друг друга поздравлять. Нас три девочки в семье — я, мама и моя сестра. Папа на 8 Марта готовит завтрак, варит кофе и приносит все в постель. Это очень приятно!