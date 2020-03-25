2020-03-25T07:35:03+03:00
Здоровье

Ночная чистка: как новосибирское метро «протирают» от коронавируса

Каждую ночь четверо человек моют все вагоны раствором хлорки, но и это еще не все: много фото - в нашем репортаже
Екатерина КОМЯКОВА
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На сотрудниках во время работы - защитные очки и маски.На сотрудниках во время работы - защитные очки и маски.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Этой ночью фотокорреспондент КП-Новосибирск побывал в метродепо. Внимательно посмотрел, как проходит уборка в вагонах, почувствовал запах хлорки. Если тоже хотите увидеть, как работает смена из четырех человек всю ночь напролет, поехали с нами – осторожно двери закрываются.

На линиях работают максимально 17 поездов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На линиях работают максимально 17 поездов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обработка всех составов происходит в депо, когда поезда стоят рядком. Всего бригаде надо обработать 17 поездов.

Главное средство борьбы с коронавирусом – хлорка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главное средство борьбы с коронавирусом – хлорка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сотрудники моют полы с хлоркой, опрыскиваю и протирают поручни и сиденья раствором с хлоркой. 1 таблетка хлора на ведро для мыться полов, и две таблетки – для обработки поверхностей их пульверизатора.

В метро обрабатываются все поверхности. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В метро обрабатываются все поверхности.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Поездов 17, но почти все обрабатывают чаще одного раза в сутки. После часа пик, состав снимаю, он уходит в депо, там проходит повторная обработка.

Опрыскивание и протирка поручней проводится тщательно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Опрыскивание и протирка поручней проводится тщательно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Уборка вагонов с дезинфицирующим составом с хлорсодержащими жидкостями у нас проходит в связи с особым режимом, - рассказывает советник начальника метрополитена Сергей Сухоруков. – Хотя когда у нас эпидемий нет, уборка и чистка тоже проходит, грипп и ОРВИ есть ведь каждый год.

На все вагоны – 4 человека, эта работа на всю ночь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На все вагоны – 4 человека, эта работа на всю ночь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У нас на самом деле целый комплекс мер. Распространению коронавируса препятствует и хорошая система вентиляции, она работает не только на станциях, но и в тоннелях. Это предусмотрено как раз потому, что в метро большая скученность людей, - продолжает Сергей Сухоруков.

Даешь бой коронавирусу с помощью хлорки! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Даешь бой коронавирусу с помощью хлорки!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Меры усилены, обработка идет регулярно с применением хлорки. По словам Сергея, даже на каждой станции есть люди, которые тоже занимаются санобработкой. А запаха хлорки пассажиры практически не чувствуют как раз благодаря хорошей вентиляции.

Поручни – один из рассадников заразы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Поручни – один из рассадников заразы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, поручни всегда считались самым опасным элементом в общественном транспорте во время любой эпидемии. Сколько рук его хватало… Поэтому на всякий случай рекомендуем браться за него в любом случае в перчатке.

А что будет, если метро все-таки закроют? Фото: Алена МАРТЫНОВА

А что будет, если метро все-таки закроют?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Надеемся, что до этого не дойдет. Но могут же закрыть метро из-за распространения заразы?

- Это будет крах новосибирской транспортной инфраструктуры. Люди не смогут никуда уехать. У нас есть транспортная модель города. Метро – один из важных элементов, без которой вся система рухнет, - уверен Сергей Сухоруков.

Вот такой чистенький поезд отправится в новый рейс. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вот такой чистенький поезд отправится в новый рейс.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но не будем раньше времени думать о плохом. В метро пока чисто, вагоны блестят. А ситуация в Новосибирске с распространением коронавируса пока, судя по отчетам регионального штаба, находится под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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