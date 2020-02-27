Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Эксперт КП-Новосибирск – ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Он заведовал лабораторией в секретным центре «Вектор», где разрабатывают вакцину от коронавируса. Наш собеседник участвовал в научных разработках против другой напугавшей мир напасти – лихорадки Эбола. Сегодня он отвечает на главные вопросы о китайской эпидемии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Что – страшнее: коронавирус, свиной грипп или лихорадка Эбола?

- Когда свиной грипп только возник, сразу пошли заявления о бешеной летальности – до 15-20%. Возможно, после этого и сохранились впечатления об очень высоком уровне опасности. Но потом цифры стали спадать, пока не вышли, чуть ли, не на уровень обычного гриппа. На данный момент коронавирус, получается, представляет большую угрозу. Кроме летальности есть и другой фактор: свиной грипп быстро расползался. Посмотрим, какой будет дальнейшая скорость распространения коронавируса. А вот лихорадка Эбола даже не передавалась воздушно-капельным путем. Вирус содержался в выделениях больного человека – крови, рвотных массах. Если не прикасаться к больным людям с кровотечениями и рвотой, то и заражения быть не должно. Так что элементарные правила санитарии позволял врачам работать с зараженными. Если же вспомнить, например, чуму – там достаточно было одной бактерии.

Все передвижения - после измерения температуры. Фото: www.instagram.com/katgrass

Почему вирус обосновался в Италии, но относительно щадит граничащую с Китаем Россию? Может, у нас его проглядели?

- Я списываю это на случайности, которые бывают и в микробиологии, и, вообще, в жизни. Еще недавно столько разговоров было об этнической направленности вируса. Мол, европейцы не болеют. Вот, пожалуйста, уже знаем, что болеют. И умирают. И потом, общая граница – не решающий фактор для распространения вируса. Приведу личный пример. Я как-то летел из Новосибирска через Москву и Нью-Йорк в Даллас. В какой-то момент оказался рядом с итальянкой, которая летела из Пекина к себе в Рим. Мы с ней разговарились, она подкашливала и шмыгала носом. А через два дня ночью я проснулся от того, что у меня – жар. Видимо, она везла из Пекина грипп, и через меня передала его на американский континент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

Существуют ли группы риска, наиболее уязвимые для коронавируса?

- Да, это, во-первых, возрастная группа – в категории людей 75-лет летальность достигает 15%. Далее – сердечники и легочники.

«Чипирование может быть идеальным вариантом» - ученый рассказал, как быстро выявлять людей, зараженных коронавирусом. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Могут ли быть переносчиками домашние животные? А дикие? А птица? А рыба?

- Сейчас появились данные о заражении от кошки. Насколько это достоверно - скоро узнаем. С дикими животными мы, как правило, не контактируем. А у рыб, все-таки, очень иначе организована клетка. Думаю, такое невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Как может повлиять на заболеваемость приход весны?

- Не думаю, что это скажется, но если скажется, то будет, скорее всего, хуже. На фоне других, приходящих с весной, болезней — таких, как ОРВИ, грипп, его как раз будет сложнее диагностировать. Больных станет больше, нагрузка на врачей увеличится, глаз замылится.

Нужны ли для защиты от коронавируса очки?

- Очки могут быть защитой, потому что входные ворота для этого вируса – слизистая. А передается он не только воздушно-капельно. Можно притронуться к какой-то зараженной поверхности, потом - к лицу, или глазам, и таким образом занести себе инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Можно ли как-то подстраховаться от коронавируса?

- Можно воспользоваться противовирусными препаратами. Также среди средств, которые могут быть полезны, есть препараты, которые используются в терапии против ВИЧ. Хотя это не значит, что люди с ВИЧ, принимающие терапию, более защищены: у них иммунитет ослаблен, на то они и пьют лекарство. Поэтому версия о том, что ВИЧ-инфицированные имеют какую-то защиту от коронавируса – пока это все на уровне рассуждений. От коронавируса может спасти только ЗОЖ. Я, вообще, позитивно отношусь к закалке. Еще как вариант — совет: протирать поверхности 65-процентным спиртом. Но если его нет, то можно и водкой пользоваться. А можно и самогонкой, которая, как правило, крепче водки, а самогонные аппараты сейчас легальны.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Помогут ли кварцевые лампы?

- Да, но учтите, что кварцевая лампа эффективна только при прямом облучении потенциально летающего в воздухе или лежащего на поверхности вируса. Если же вирус находится в тени — хоть мебели, хоть еще чего-то, на него никакого воздействия уже не оказывается. А человеку кварцевая лампа может даже нанести вред, если он будет присутствовать. Лампа работает, эффективно, но пользоваться ее надо уметь! Ее можно включить в пустом помещении, минут на 20. Не надо это делать, когда в помещении люди!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Как действовать, если предполагаешь, что контактировал с обладателем вируса?

- Если возникает такое подозрение – лучше сразу минимизировать контакт. А потом вымыть руки, умыться. И можно воспользоваться спиртом. У меня, например, есть распылитель, которым я при любых сомнительных случаях пользуюсь. Сбрызнул на руки, лицо протер. Не каждый раз, но когда бывают сомнительные моменты, сделать это не сложно.

Вирусолог Александр Чепурнов ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе 00:00 00:00

Вырабатывается ли иммунитет от коронавируса?

- Да, об этом свидетельствует тот факт, что китайцы активно используют сыворотки от выздоровевших людей. Другое дело, есть случаи, и нимало, когда люди заболевают повторно. Но иммунодефицитных людей сейчас много, это не только ВИЧ-инфицированные. К тому же бывает, выражаясь сленгом, «вторая волна», когда не произошло полного излечения, а человек думает, что он заболел повторно.

Человечеству грозит болезнь, более опасная, чем коронавирус .

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