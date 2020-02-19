«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Весь мир ждет, когда ученые объявят победу над коронавирусом. Есть неплохие новости: заболевать люди стали меньше, выздоравливать больше. И да, вопросов тоже становится все больше. Адресуем их вирусологу Александру Чепурнову. Сейчас он трудится в институте клинической иммунологии СО РАН, а в прошлом заведовал лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» - того самого центра, где ученые создают долгожданный антидот.

Сотрудник санитарно-карантинного пункта (СКП) проводит дистанционную термометрию пассажиров в аэропорту Шереметьево

«НУЖНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЗА, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛ»

- Александр Алексеевич, динамика вселяет надежду. Люди стали больше идти на поправку. Это, конечно, хорошо, но не понятно, за счет чего.

- В какой-то момент накопилась большая масса заболевших. Но теперь, когда они выздоравливают, статистика и показывает эти положительные цифры. А распространение болезни идет не так быстро, как мы боялись. Вирус оказался не настолько летучим, то есть не так легко передаются от человека к человеку. Видимо, нужна значительная его доза, чтобы человек заболел. Да уже к исходу третьей недели было понятно, что нет никакой ни арифметической, ни, тем более, геометрической прогрессии, которая бывает практически при любом гриппе. Казалось бы, заболевших должно появляться все больше, и больше, потому что каждый человек способен заразить нескольких. Но видимо возникла некая дата, когда меры против вируса оказались сильнее, чем возможности его распространения, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Каковы главные факторы, которые помогают блокировать эпидемию?

- Люди стали поопасливей, поосторожней. Плюс - китайцы оказались достаточно дисциплинированными. Тем более, что с них строго спрашивают. Если бы все это началось в России, то, учитывая наше разгильдяйство, могло сложиться иначе. То у нас человек из карантина уходит, то зал суда, полный людей, обеззараживают бактерицидной лампой и считают, что это поможет.

ПРОЙТИ МЕДОСМОТР – РАЗ ПЛЮНУТЬ

- Россияне, прилетевшие из Китая, рассказывают, что их после посадки проверяли тепловизором и брали слюну. Но потом отпускали домой, без карантина. Поясните, что значат эти меры?

- Слюну берут, чтобы провести диагностику. Но это требует времени. А тепловизор – если он показывает повышенную температуру, то понятно: человека, вероятно, изолируют. Но человек может быть носителем, у которого еще не проявились симптомы.

- То есть такой пассажир запросто может оказаться среди нас и контактировать хоть с сотнями людей?

- Да, но ничего не поделать. Чтобы всех окарантинить, понадобились бы колоссальные ресурсы.

- Но ведь из Китая прилетели десятки тысяч человек. Выходит риски – огромные?

- Если есть данные, что люди были в очаге, тогда есть основания для карантина, и он применяется. А если люди - из более-менее благополучных эпидемически районов, то оснований сажать их в карантин нет.

Обычные тонкие маски-гармошки бессильны против вируса, а вот маски с респираторами, плотно облегающие лицо, могут вас защититьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НА ЕВРОПЕЙЦЕВ МАЛО НАДЫШАЛИ

- Не покидает чувство, что россияне, да и, вообще, европейцы менее подвержены коронавирусу.

- Возможно дело лишь в том, что в Китае все началось, и китайцы оказались в зоне наибольшего риска. И за пределы страны не выехало столько людей, чтобы сильно надышать на нас – бледнолицых. А возможно, дело - в особенностях физиологии разных этносов. Может, немного по-разному срабатывает иммунитет.

- Науке подобные примеры известны?

- Ну, вы же знаете, что, например, восприимчивость к алкоголю у разных народов различается.

- Среди жертв коронавируса есть доктора. Неужели они не умеют защититься?

- Раз они доктора, то и дозу получают значительную. А их ведь никто не учил безопасной работе с возбудителем. И они одной масочкой не спасутся, нужны очень хорошие костюмы, а на первом этапе их, думаю, не было. Могу привести в качестве примера свой опыт. Мы на «Векторе» работали в костюмах в изолированных боксах, но даже перед этим проходили специальные курсы. Ускоренные курсы по безопасности длились три месяца! И постоянно рядом стоял инструктор. И то, он мог по итогу сказать, что человек не годен к работе с особо опасными инфекциями.

- Так маска защищает, или нет?

- Хорошая – да. Просто маска должна плотно прилегать, нормально фильтровать. Желательно, чтобы у нее был клапан на выдохе. Нужны хорошие макси. А простыми маскам-«гармошками» пользуются больше с гигиеническими целями. Я такие в лаборатории надеваю, чтобы не накашлять на культуру клеток. От коронавируса они – плохая зашита. Ему ведь все равно прямо к вам подойти, или сбоку, если маска не прилегает плотно.

Не зачем убивать тех, кто разносит коронавирус: вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал события, связанные с эпидемией. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ПОМОЖЕТ БРЫЗГАЛКА С ВОДКОЙ

- По интернету пошел такой лайфхак – обрабатывать поверхность отбеливателем. Как считаете, это работает?

- Конечно! Отбеливатели – они же, как правило содержат хлор, либо что-то подобное. А это - хороший дезинфектант. Но лучше всего, на мой взгляд, 65-процентный спирт. Но если нет, то можно и водочкой пользоваться.

- Водочкой протирать стол?

- Можно протирать, но я пользуюсь пульверизатором. Пшикнул на поверхность, на руки. Да хоть вещи и еду можно обрабатывать. Тем более, что спирт быстро испаряется.

- Первое время люди шутили, что от коронавируса нужно принимать это средство внутрь.

- Ну, вы же не создадите необходимой концентрации.Если, конечно, вдруг, что-то такое съели, в чем, предполагаете, содержится вирус, тогда - можно. Но я к этому не призываю, — рассмеялся напоследок ученый.

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