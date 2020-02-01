«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус

26-летняя Полина из Новосибирска занимается воздушной гимнастикой и ведет блог в «Инстаграме». В конце января ее пригласили выступать в Китае. Девушка пробыла там с 24 по 30 января, но из-за вспышки неизвестного ранее вируса выступления отменили.

«Почти неделю просидела в гостинице», - описывает эту поездку Поля. Когда она вернулась домой, в Новосибирск, почувствовала себя плохо. Температура, вялось, боль в горле. Неужели китайский короновирус?

Полина рассказала в интервью КП-Новосибирск, как на нее реагировали в поликлинике и больнице и почему, по ее мнению, город оказался не готов к новой напасти. А мы оформили это интервью в виде дневника заболевшей.

Девушка занимается воздушной гимнастикой. Ее выступления в Китае сорвались из-за вспышки вируса, а в России ей пришлось обратиться в больницу. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

«ПРОСИЛА: «НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ МЕНЯ! МНЕ НЕЧЕМ ДЫШАТЬ!»

Какое-то недомогание я ощутила еще в первый день поездки, когда только вылетела из России. Там, конечно, соблюдала все меры предосторожности – ходила в маске. Когда мой начальник в Китае заметил, что я кашляю, убеждал меня сходить в местную больницу, однако я все же побоялась там обследоваться... Мало ли.

Температура у меня поднялась через неделю, когда я уже летела назад, в Россию. В китайском аэропорту был специальный человек, который прибором – «пистолетиком» - измерял всем температуру. И если она выше 37, то в самолет вас не пускают и увозят лечиться в Китае. Сначала этот прибор показал, что у меня 37,8! Но когда мерили повторно, было уже 36,6 и в самолет меня все-таки пустили.

А вот на российской границе такими проверками никто не заморачивался. Хотя, со мной летело очень много китайцев. И они, и я были в масках. Стюардессы же - нет. Я летела сначала из Шэньяна в Пекин, потом из Пекина в Иркутск, и уже оттуда в Новосибирск. На российской территории к нам только один раз в самолет зашла какая-то девушка в маске со странным прибором, похожим на фотоаппарат. В аэропорту никого не проверяли. Ни в Иркутске, ни в Новосибирске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/758183" frameborder="0"></iframe> Девушка, у которой подозревают короновирус, рассказывает о своем лечении в «Инстаграме».

В итоге, я спокойно добралась до дома. Хотела на следующий день увидеться с родными, но они, видя, что я болею, уговорили меня сдать анализы. Вдруг, коронавирус? И я начала обзванивать все платные клиники в поисках места, где можно сдать кровь именно на этот вирус. Думала, сразу быстро меня проверят. Ага, наивная!

Мне везде отказали, говорят: нет такого анализа. В итоге я позвонила на горячую линию в Минздрав, потом в СЭС, где мне посоветовали обратиться в обычную поликлинику по прописке. Что я, собственно, и сделала. Но там встречать меня были абсолютно не готовы. Сказали: «Вот только сейчас у нас идет совещание по теме этого вируса, и алгоритма действий еще нет».

Девушку грузили в скорую в специальной капсуле. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

Потом весь персонал экстренно надел маски и разбежался в разные стороны. Людей всех вывели из поликлиники, начали кварцевать палаты. Мне еще досталось, что пришла сама, а не скорую вызвала на дом. Говорят: «Перезаражаешь тут всех».

Скорую мне в итоге вызвали в поликлинику. Приехала машина, и начался ужас. Мне сказали ложиться в специальную капсулу! Она представляет собой этакие закрытые носилки с пластиковым капюшоном. В ней есть отверстия с перчатками, чтобы осматривать через них человека и насос, который качает воздух, чтобы внутри капсулы можно было дышать. Для меня это просто жуть! У меня клаустрофобия! Я помню, как пыталась туда лечь, фельдшеры меня подбадривали, а я просила: «Подождите, подождите! Я еще не готова... Не закрывайте меня, мне нечем дышать!» Кстати, эта капсула еле-еле прошла в двери больницы. Не готовы они к ним.

Так выглядит бокс, куда привезли девушку с подозрением на коронавирус.

«НАС ЗАПЕРЛИ СО СЛОВАМИ: «ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ»

В этой капсуле меня привезли в инфекционку. Кое-как занесли в некий отдельный бокс - небольшую комнату с несколькими кроватями. Бокс этот на территории больницы, но стоит отдельно от корпусов, где общие палаты.

Врач ко мне долго не заходил, только медсестры. Они мне сбили капельницей температуру, измерили сердцебиение и все. Наконец-то пришел дежурный врач, дал подписать документы на исследования. Мне отсутствие других врачей аргументировали не тем, что меня все боятся, а тем, что сейчас выходные.

Сначала я была в палате одна. А потом произошло нечто странное. Появилась соседка. Ко мне в бокс подселили еще одну девушку, с таким же подозрением на коронавирус. И тут мне стало на самом деле страшно. А если кто-то из нас и правда болен? Медсестра мне на это ухмыльнулась и ответила, что «у них подобные лежат с подобными», с одинаковыми симптомами. Сказала «вот и лежите в одной палате». Все мои возражения насчет того, что у нас ведь еще ничего не подтвердили, просто проигнорировали.

Соседка моя - тоже сибирячка, она летала в Китай на отдых. Когда вернулась – поднялась температура, она вызвала скорую и попала вот сюда, ко мне. Сегодня к нам пришел дежурный врач. У нас взяли анализ крови, который отправили в «Вектор» (центр вирусологии под Новосибирском, в который поступают анализы подобных больных со всей страны - Ред.).

По словам врача, результаты, которые могут подтвердить или опровергнуть наш диагноз, будут готовы в понедельник-вторник. До этого момента мы будем лежать тут.

Сегодня еще был интересный эпизод. Нас с соседкой повели на флюорографию. В другой корпус. Спокойно за нами зашла женщина без маски. Спокойно мы прошлись по улице, зашли в здание, где тоже было много людей, они были без всякой защиты! И зачем тогда был весь этот цирк с капсулами и закрытыми боксами, а?

Брат подбадривает девушку, показывает, что принес ей пиццу - ее он передаст через врачей. Прямые контакты с родственниками сейчас запрещены. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

«СЕГОДНЯ В ОКНО СМОГЛА БРАТУ ПОМАХАТЬ»

Про бокс отдельно надо сказать. Нам сегодня на пару часов дали от него ключи, но потом забрали снова! Нас там заперли. Мы никуда не выходим, к нам никто не заходит. Только медперсонал, который у нас меряет температуру, приносит еду и передачки от родных.

Когда ко мне приезжал друг, он спросил, почему нас там заперли. Ему ответили, что для безопасности. Чтобы, в случае чего, мы никуда не сбежали (окна тут тоже не открываются),

чтобы к нам никто не зашел и не заразился. В боксе постоянные перебои с водой и вентиляцией, буквально дышать было нечем какое-то время. Я скучаю по родным. С ними связь только по телефону и через передачки эти. Вот сегодня даже в окно смогла брату помахать.

За меня очень переживает мама. А когда она звонит, чтобы поинтересоваться, что же тут все-таки со мной делают, то ей говорят: «Мы проводим лечение». А что, а как? Пока мы ждем результаты анализов, чтобы понять, переведут нас в общую палату или оставят здесь.

Что будет, если результаты покажут, что у нас, действительно, есть этот вирус, я не знаю. Даже думать страшно. Врач по этому поводу тоже ничего не говорит. Как-то сказал: «Ну держитесь тут, все будет нормально». И все.

Видно, что таких пациентов тут принимать не готовы. Нет алгоритма лечения. Даже температуру иногда измерить нормально нельзя! Вот у меня сегодня градусник показывал полдня 34. Сказала об этом медикам, а они мне: «Ну и хорошо». Я говорю: «Да что ж хорошего? Вы мне новый дадите, исправный?» К вечеру вот дали нормальный градусник. Температура есть. Но я хоть и чувствую себя не очень хорошо - слабость и все такое, но твердо верю, что нет у меня вируса этого!

Очень хочу, чтобы было так.

Полина описывает все, что с ней происходит у себя в Инстаграме. На фото она дурачится, смеется. Но на самом деле сильно переживает, что могла подхватить коварный вирус. Фото: www.instagram.com/x________polinkop________x/

ВРАЧИ БЫЛИ ПРОТИВ СЪЕМКИ: «НЕЛЬЗЯ И ВСЕ»

Чтобы не сойти с ума, я снимаю все, что со мной происходит, и выкладываю истории в «Инстаграме». Врачи, на самом деле, против съемки. Без аргументации, просто сказали: «Нельзя» и все. Теперь снимаю скрыто.

Вообще изначально я все это делать не собиралась, начала эти трансляции с подачи мамы. Она переживала за меня. И я тоже решила, что нельзя молчать о том, что тут происходит. Может быть, если об этом начать говорить, то что-нибудь изменится? К тому же, хочется, чтобы люди знали правду о том, как у нас «проверяют» в аэропорту и о том, как «готовы» наши больницы.

У меня не было цели пиариться на этом. Пока я никаких негативных комментариев не вижу, но если они и будут – мне все равно. Негатив можно найти в любой ситуации. У меня в данном случае цели иные, вот и все. Единственное, что мне написали, так это то, что я зря сама пошла сдавать кровь. Но как не пойти? Надо было провериться самой и успокоить родных.

Многие люди интересуются этими видео, пишут, чтобы я не прекращала снимать, что в этой ситуации нужно добраться до правды. Присылают мне посты с информацией о том, как у нас якобы все в Новосибирске готовы ко всему этому. Один раз я не удержалась и написала под одним таким постом во «ВКонтакте», что на самом деле, все не так. Хотите правду? Вот она. Аккаунт я свой временно закрыла, доступ даю не всем. Опасаюсь, что на него выйдут врачи, пока я тут еще лежу, и будут ко мне вопросы.

Новосибирскую блогершу госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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