2020-02-02T18:32:57+03:00
Здоровье

«Меня лихорадило, даже галлюцинации были!»: в Новосибирске госпитализировали мать двоих детей с подозрением на китайский коронавирус

Неделю назад сибирячка прилетела из Вьетнама, где контактировала с китайцами
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Сибирячку отправили в инфекционную больницу только со второго раза. Фото: личный архив героя публикации.Сибирячку отправили в инфекционную больницу только со второго раза. Фото: личный архив героя публикации.
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В инфекционную больницу Новосибирска доставили пациентку с подозрением на китайский коронавирус. Алина - мать двоих детей. Младшему - всего 10 месяцев. Женщина считает, что могла подхватить неизвестную заразу во время отдыха во вьетнамском Нячанге - туда на пять дней они отправились с мужем. Как раз застали там празднование Китайского нового года.

- Китайцев в этот раз было очень много, просто огромное количество. И на улице, и в аэропорту, и на таможне, даже в самолете, - рассказала КП-Новосибирск Алина. - Сначала, когда я вернулись в Россию, все было нормально. Но вчера у меня резко поднялась температура, начался кашель, боли в груди. Вечером я вызвала скорую. Приехал молодой врач. Дал мне ртутный градусник. Вытащил меньше, чем через минуту, а температура - 37, надо было нормально подержать. Я до этого мерила своим - было 38,9. Он сказал: «Это ОРВИ, ничего страшного». Я говорю: «Вас не смущает, что был контакт с китайцами?». Он позвонил в вышестоящую инстанцию, проконсультировался: «Если девушка была во Вьетнаме, а не Китае, надо ли везти ее в инфекционную больницу?». Там сказали: «Однозначно нет. У нас указание везти в больницу, только если человек прилетел из Китая».

Алина недавно вернулась из Вьетнама, говорит, что там было много отдыхающих из Китая. Вдруг, кто-то из них был переносчиком вируса? Фото: личный архив героя публикации.

Алина недавно вернулась из Вьетнама, говорит, что там было много отдыхающих из Китая. Вдруг, кто-то из них был переносчиком вируса? Фото: личный архив героя публикации.

Алина говорит, что всю ночь пыталась сбить температуру самостоятельно. Утром вызвала на дом участкового врача.

- Ночью меня лихорадило, даже галлюцинации были. Сбивала температуру парацетамолом. Под вечер наконец-то приехала врач. И сразу передала меня в руки скорой. Меня везли в обычной машине, не на носилках-капсулах. Но сам врач скорой выглядел, как чумной доктор. Абсолютно упакованный, вплоть до пластиковых очков, ни сантиметра открытого участка тела, - описывает Алина. - Меня привезли в инфекционную больницу, где я сейчас нахожусь. «Лихорадка неясного генеза», - так мне написали в бумажках и взяли анализ на коронавирус, поместили в отдельный бокс. Очень хочется верить, что это обычный бронхит. Но что, если нет? И почему меня тогда сразу не госпитализировали? Почему не изолировали от детей? Сейчас везде трубят о мерах профилактики, о том, что зараза не пройдет. Но на деле нас даже в аэропорту никто не проверял.

КОММЕНТАРИЙ МЕДИКОВ

«Сейчас многие испытывают безосновательную панику»

Ирина Большакова, главный врач скорой медицинской помощи Новосибирска:

- Доктор принимает решение - госпитализировать или нет. Высокая температура - это еще не показатель того, что у человека - коронавирус. К сожалению, на фоне новостей многие сейчас испытывают безосновательную тревогу, сами ставят себя диагнозы, хотя повода для этого нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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