«Круглые сутки в лаборатории»: как работают ученые, которые победили Эболу, над вакциной против коронавируса

О закрытом центре «Вектор» стали говорить после очередного вируса-убийцы. Китайская зараза поползла по миру, наводя панику на целые государства. Есть первые заболевшие и в России. Еще тысячи – под наблюдением врачей. Они или контактировали с инфицированными, или вернулись в страну из Китая. Анализы всех этих людей стекаются как раз в вирусологический центр «Вектор» - что в 30 километрах от Новосибирска. Почему об этом центре мало, кто знает, может ли пробирка с зараженной кровью разбиться, и как ученые умирают на рабочем месте ради науки, в материале «КП»-Новосибирск».

НАШ ОТВЕТ АМЕРИКЕ

Центр вирусологии «Вектор» находится правее Академгородка – в наукограде Кольцово. Тот был построен 45 лет назад одновременно с центром вирусологии, как место жительство для ученых. Как рассказывают бывшие сотрудники – главная задача была – противостоять недружелюбной Америке и найти способ защиты от любого биологического оружия. Сейчас территория «Вектора» – мини-городок, огороженный высоким бетонный забором, по периметру развешены видеокамеры.

Центр вирусологии настолько закрытое учреждение, что попасть туда человеку из вне практически невозможно. Пропуск выписывается на уровне главного санитарного врача страны – Анны Поповой, которая такие письма с просьбами заворачивает пачками. Вот и сейчас – когда в «Векторе» кипит работа: одни ученые проверяют анализы людей со всей страны на китайский коронавирус, другие – разрабатывают вакцину, - корреспондентам «КП» сказали, что вход запрещен.

Ученые в закрытом центре «Вектор». Фото: АНО «Инновационный центр Кольцово»

- Да и некогда им с вами разговаривать, круглые сутки в лаборатории. Я видел директора научного центра, он вообще не отдыхает, постоянно на связи с Москвой. Туда сейчас привозят анализы не только россиян, но и из некоторых стран СНГ. К тому же ученые стремятся изобрести вакцину к лету, к июню, у них сейчас горячее время, - отвечает нам мэр Кольцово Николай Красников на просьбы помочь с доступом в секретные лаборатории.

Еще один повод не пускать журналистов – безопасность.

- У нас хранятся самые опасные вирусы планеты! Здесь споры Сибирской язвы, Эбола, Черная оспа! Какой репортаж? Режимный объект, - объясняют в «Векторе» по телефону. Коллекция действительно очень большая. Вторая такая есть только в Атланте, в Америке.

Но сейчас всей стране интересно – что же это за «Вектор», где лучшие российские микробиологи придумывают спасение от мировой напасти. Мы отправились хоть со стороны посмотреть.

Корпуса центра окружает забор – метра два, сверху него - решетка. Через каждый 30-40 метров стоят столбы, на них навешаны видеокамеры и громкоговорители. Изредка вдоль забора мелькают люди в военной форме. Есть несколько проходных, мы подошли к той, что для машин. В конце рабочего дня охранник выпускает сотрудников, смотрит каждому в глаза, проверяет наличие желтой карточки – пропуска. Рядом бегает помощница с хвостом – охранная собака. Тыкнулись – на дурочка, мол, мы в приемную, к директору.

- Не пущу! Только с пропуском можно! – отрезал охранник.

Территория «Вектора» огорожена забором. Сверху — решетка.Фото: Андрей КОПАЛОВ

КАК СТРОИЛИ «ВЕКТОР»

Что же происходит за закрытыми дверями «Вектора»? Мы решили узнать у бывших сотрудников, раз к нынешним не подобраться. За помощью обращаемся к директору научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александру Леляку – он выпускает БАДы, косметику и ветеринарные препараты. Но это сейчас Леляк – бизнесмен. А ранее работал в одной из лабораторий, к опасным вирусам отношения не имел, но хорошо знает, как все в «Векторе» внутри устроено. Наш спикер – находка – еще и потом, что его предприятие находится на территории той самой супер-секретной территории. Получается, чтобы попасть к нему, надо проехать через проходную со строгим охранником.

Вот мы и за высоким забором – но снимать на фото и видео тут ничего нельзя:

- Фотоаппараты убрали, - строго говорит Леляк. Мы нашего собеседника подвести не можем, прячем аппаратуру в сумки.

Так выглядит один из корпусов на закрытой территории. Это единственный объект, который можно было снимать: теперь тут коммерческое предприятие по производству БАДов и ветпрепаратов.Фото: Анна ПАШАГИНА

- Вот наш корпус снимать можете, но только его, чтобы больше ничего в кадр не попало! – внимательно следит за объективом проводник.

Хотя что там снимать? Не ученых в скафандрах, ни людей в масках. Представьте себе территорию большого завода с кучей корпусов – с виду тоже самое. Но это только внешне – «Вектор» серый и неприметный.

Здание, где мы беседуем с Леляком — типичный корпус «Вектора». Но лабораторий тут не было, раньше тут находился склад вирусологического центра. А потом площадь стали сдавать в аренду.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Это была секретная закрытая структура под названием «Микробиопром советского союза». Решение о создании ее приняли в 1974 году, - рассказывает нам Леляк. - В эту структуру включили все ведущие микробиологические лаборатории страны. Головным предприятием стал «Вектор». Стройку начали через четыре года. Строили в чистом поле, в основном заключенные. При этом место выбирали целенаправленно, чтобы роза ветров была от Новосибирска. Соответствующее расстояние. Чтобы в случае чего, сами понимаете… Сейчас уже конечно о той безопасности подзабыли, Новосибирск растет, все территории застраиваются. Вон, через дорогу от «Вектора» очередную коробку возводят.

Александр Леляк вспоминает, как работал в одной из лабораторий «Вектора».Фото: Анна ПАШАГИНА

«А ЕСЛИ ПРОБИРКА РАЗОБЬЕТСЯ?!»

Научный центр всегда находился под семью замками. Безопасность была на первом месте. Вот и сейчас на наивный вопрос: «А что будет, если пробирка с анализами на коронавирус из условного Екатеринбурга разобьется по пути в Новосибирск?» ученые смеются. И описывают «матрешку», которая едет через тысячи километров:

- Пробирка не стеклянная, а пластиковая. Как она разобьется? Во-вторых, пробирки помещают в специальные укупорки, а потом в металлическую колбу (похожа на термос). Причём вкладываются в нее, будучи обмотанными салфетками с дезраствором. Далее металлическая колба помещается либо в ещё одну колбу, либо в некую специальную посылку, - описывает другой бывший работник «Вектора» Александр Чепурнов. В прошлом он заведовал лабораторией особо опасных инфекций в научном центре. А сейчас работает в Институте экспериментальной клинической медицины СО РАН.

Пробирки с анализами доставляют в «Вектор» в таких термосах. Фото: Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.

Пробирки обычно доставляют поездами, но если слишком далеко – то можно и на самолете. «Посылки» сопровождают специальные группы безопасности. Так что за пробирку не беспокойтесь. Как и за коллекцию вирусов.

- Утечки инфекции быть не сможет, - считает и Леляк. – Для того чтобы работать с инфекциями, были санпропускники, где ты переодеваешься, моешься, тебя там обрабатывают специальными растворами. Спецодежду надеваешь – «Антибелок» костюм называется. Когда выходишь, порядок обратный, нагишом все это проходишь.

Ученые в специальных костюмах. Фото: личный архив ученого Александра Чепурнова.

«УКОЛОЛА ПАЛЕЦ И УМЕРЛА»

Но несмотря на повышенные меры безопасности на «Векторе» иногда случаются ЧП. Касаются они персонала. Ученые находятся в защитных костюмах, которые больше похожи на скафандры, но самыми незащищенными остаются пальцы – резиновую перчатку проткнуть иголкой на раз-два. Такая история в 2004 году произошла с лаборанткой Антониной Пресняковой. Женщина работала над вакциной от «Эболы». Ставила опыты на морских свинках. Когда вводила вирус в одну из юрких подопытных, проколола перчатку. Хоронили лаборантку в запаянном цинковом гробу…

Лаборатория, где делают ветпрепараты и БАДы, тоже проводит опыты на животных. Впрочем, в «Векторе» говорят, не только грызуны. Даже обезьяны есть.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А другой ученый – Николай Устинов – в прямом смысле последние дни жизни отдал науки. Случайно инфицировался, умирал и вел дневник. Описывал все муки, которые испытывает больной вирусом Марбурга.

- Устинов вместе с лаборантом делал забор крови у морской свинки, которая была заражена. Лаборант нечаянно проткнул животное насквозь и царапнул иглой Николая, - вспоминает Чепурнов трагических события конца 80-х. Дневник, который вел Устинов, скорее всего уничтожили. Даже вдове не показали, что именно писал в нем ученый.

Николай Устинов отдал жизнь ради науки. Фото: личный архив героя публикации.

- Его хоть сфотографировали? – нам по-журналистски обидно, что пропал такой артефакт.

- Ну что за наивность! Ученый был заражен. Дневник тоже заразен. Любой контакт был бы опасен. Конечно, его уничтожили, - говорит Леляк.

Он же вспоминает о других опасных экспериментах. Один назывался «Плавание». Что именно испытывали, не говорит, а вот принцип его расшифровывает. Человеку ставили прививку, а потом заражали вирусом. И отправляли в карантин. На полгода. Как будто человек действительно ушел в плавание.

- Люди уходили в соответствующие общежития, ждали, заболеют или не заболеют, - описывает Леляк.

- Чем закончился эксперимент? - Мы выпытываем у ученого подробности, а он только загадочно улыбается. То ли не знает, то ли говорить не может.

Архивное фото: ученые «Вектора» готовятся к работе с опасными вирусами. Фото: личный архив ученого Александра Чепурнова.

…Ученым из «Вектора», чтобы победить Эболу – создать вакцину от нее – понадобились десятилетия. Три месяца назад Дмитрий Медведев, тогда премьер-министр страны – специально приехал в Кольцово, чтобы объявить о старте производства вакцины против «африканской чумы». Когда появится лекарство от китайской заразы – пока вопрос открытый. Подождем июня.

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