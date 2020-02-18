Почему люди заражаются на «чумном корабле» Diamond Princess, хотя там почти две недели строгий карантин

На судне Diamond Princess, застрявшем у берегов Японии, растет количество зараженных коронавирусом. Сейчас их больше 450 человек, в числе последних, кто заболел, оказалась и гражданка России.

Новости с круизного лайнера, который прозвали «чумным кораблем», похожи на жутковатый сюжет мистического сериала. Дотошные японцы превратили корабль в огромную карантинную зону. Но зараза косит людей, находя невидимые прорехи в казалось бы неприступной защите пассажиров.

С 5 февраля народ сидит по каютам, еду получают от персонала, который в перчатках, масках, а то и защитных костюмах. Где эта брешь, через которую просочился злосчастный вирус? Разобраться просим вирусолога Александра Чепурнова. В прошлом он заведовал лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор» (в том самом, где создают вакцину против коронавируса), а сейчас работает в Институте экспериментальной клинической медицины СО РАН.

Так на лайнере разносят еду. Фото: Сергей ПОПОВ.

— Мы видим, как инфекция расползается. Началось с нескольких десятков, а сейчас уже почти полтысячи. Никакого тут мистического объяснения нет. Я думаю, что просто не выдерживался карантинный режим. Там народу — порядка трех тысяч человек! Представьте, за всеми уследишь? Вы уверены, что все они сидят две недели по каютам? Думаю, все равно идет какая-то коммуникация между людьми, выходят, общаются, в гости друг к другу ходят. Других объяснений я пока не могу найти, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

Александр Чепурнов. Фото: личный архив.

— Отчасти вы правы. Наш соотечественник из Омска, который находится на этом круизном лайнере, сам нам рассказывал: «Выждал момент, вышел на палубу, чтобы добраться до лифта. Никто никого не держит». То есть людей в каютах не запирают. С другой стороны, русские составили петицию капитану, в которой пишут, что вирус идет через кондиционеры, через вентиляцию. Такое возможно?

Единственное развлечение - часовая прогулка по палубе. Фото: Сергей ПОПОВ.

— Если у них каким-то удивительным образом сделана вентиляция, что она может переносить воздух из одних кают в другие, то есть такая вероятность. Но я в нее не верю, потому что сам на таком корабле плавал и ни раз. Скорее всего, на лайнере обычная приточно-вытяжная вентиляция (приточная линия «забирает» воздух извне, в вытяжная — удаляет из помещений «отработанный воздух»). Я бы не стал искать тут каких-то объяснений. Тут явно нарушение карантинного режима. С дисциплиной у народа сложно. Вы же видите, что творится. Я смотрю новости из России — то одна прилетела из Китая и сбежала из-под карантина, то вторая. Полное непонимание санитарных норм. Вчера смотрел суд над этой дамой из Санкт-Петербурга (речь об Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина, но была туда помещена обратно по решению суда — ред.), которая чуть ли еще и не чмокнула мужа на камеру! Это безответственность, какой-то дурацкий вызов, который может закончиться достаточно тяжело. У нее, я так понимаю, не только муж, но и дети есть. А если заразит? Бестолковщина полная. С другой стороны и у наших силовиков тоже грамотности не хватает. В суде включили бактерицидную лампу (в Петроградский суд Санкт-Петербурга набилась толпа журналистов без масок на заседание о принудительной госпитализировал Аллы Ильиной, поэтому в зале включили дезинфицирующую лампу — Ред.). Это вообще кто-то курировал из санитарных служб?

Алла Ильина будет в изоляторе минимум до 19 февраля.Фото: Артем КИЛЬКИН

— А что она не эффективна? Почему нужно было что-то курировать?

— На суде нам продемонстрировали полное непонимание работы кварцевой лампы. Я уж не говорю о том, что сама по себе кварцевая лампа с нескольких метров может нанести урон зрению, у людей будут рези в глазах, а коронавирус она так не победит. Она работает, эффективно, но пользоваться ее надо уметь! Ее должны были включить в пустом помещении, минут на 20. Кварцевая лампа эффективна только при прямом облучении потенциально летающего в воздухе или лежащего на поверхности вируса. А когда вирус находится в тени — хоть человека, хоть мебели, хоть еще чего-то, на него никакого воздействия уже не оказывается. Поэтому то, что она горела во время заседания, кроме вреда людям, ничего она не принесла. От нее не было прока. И это безалаберное отношение меня поражает. Не дай бог начнется серьезная ситуация…

Пассажиры лайнера собрались на ресепшн. Фото: Сергей ПОПОВ.

— В Китае вот смертную казнь вводят в борьбе с этой безалаберностью...

— Убивать людей-то не за чем, но потребовать серьезной дисциплины и чтобы прислушивались к специалистам, это — просто необходимо! Ввести какие-то крупные штрафы было бы достаточно. Или, может, отнести такие побеги из карантинной зоны к хулиганству. Пусть идет, метлой машет, если это не вызвало серьезных последствий. Если есть серьезные инфекционные последствия, то надо приравнивать это к статье 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» (за заражение по закону положен срок до 5 лет — Ред.). Может, тогда народ задумается.

Не зачем убивать тех, кто разносит коронавирус: вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал события, связанные с эпидемией. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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