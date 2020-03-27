Маски в краске: художница ударила по коронавирусу яркими рисунками

Художница из Новосибирска Кристина Макарова разрисовала несколько медицинских масок. Она предложила, как можно оформить свое новое «лицо», чтобы выразить индивидуальность и поднять окружающим настроение в эпоху, когда все думают, как обезопасить себя от коронавируса.

- Я вижу, что люди много тревожатся и паникуют из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому решила внести краски в этот поток негатива и переживаний, - рассказала Кристина КП-Новосибирск. - Рисовала акрилом и гуашью. На маске рисовать трудно, потому что кисточка цепляется за ворс. Но я думаю, это того стоило. Акрил не полезен для здоровья. Так что носить такую маску не советую, только для фото - чтобы поднять настроение друзьям в Сети.

Мы попросили новосибирцев примерить маски Кристины и рассказать, носят ли они сами сейчас повязки.

Под маской макияж не видно - решение найдено!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фитнес-тренер Татьяна Третьякова тренируется в зале без маски, потому что считает, что организм недополучит достаточное количество кислорода.

- Чтобы вирусы не распространялись, в тренажерном зале стоит кварцевая лампа. Есть антисептик для общего пользования, - говорит Татьяна. - Я всегда ношу с собой антисептик, мою руки, протираю телефон. В общественных местах, конечно, пользуюсь маской.

Маска Гая Фокса будет популярна у молодежи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ношу маску в людных местах и там, где высок риск заразиться - например, в поликлинике, - поделился маркетолог Дмитрий Петров. - По улице хожу без маски, но стараюсь близко к людям не подходить. Считаю, что карантинные меры направлены на так называемые пики, чтобы не заболело много людей одновременно, иначе медики не справятся с потоком. Аппаратов вентиляции легких элементарно на всех не хватит. Большинство все-таки переболеют этим вирусом. Вопрос только, чтобы распределить это по времени.

По мнению художницы, коронавирус такой же злой и коварный, как герой фильма «Оно». Но необходимо потушить панику вокруг него.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Журналист КП-Новосибирск Никита Манько маску не носит, но пользуется оксолиновой мазью.

- Это средство помогает, чтобы инфекция не попала. А маска просто защищает от брызг, от слюней. В меня вроде никто не плюется, - пожимает плечами Никита. - Я считаю, на данный момент в Новосибирске угрозы заражения нет. Вот когда число заболевших в городе достигнет 100, тогда нужно сидеть дома.

Не забывайте обрабатывать антисептиком поверхности дома и на работе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Массажист Елена Черепанова призналась, что маску не носит, просто потому что не боится заразиться.

- Но в массажном кабинете все тщательно обрабатываю. Моя дочка Алиса сделала для меня антисептик, соединив спирт, глицерин, перекись водорода и капельку лавандового масла, чтобы нервная система у всех была в покое, - пояснила она.

Спортсменам тяжело дышать через маску.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тренер по пауэрлифтингу Артем Быховец живет прежней жизнью - ходит и тренируется без маски, потому что в ней тяжело дышать. Но когда наступит реальная угроза - маску, конечно же, наденет.

Нельзя было пройти мимо нефтяного кризиса и подскочившего курса доллара.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Маску не ношу. Просто не посещаю места большого скопления людей. К счастью, и на работу хожу пешком, поэтому ездить на общественном транспорте не приходится. Если куда-то нужно, выбираю такси, - поделилась копирайтер Валентина Непомнящая.

Украсить маску можно по-разному, но важно помнить главное: она должна защищать вас и окружающих от вируса. Берегите себя!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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