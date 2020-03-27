Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 марта 2020 года: в детсадах появятся дежурные группы, кальяны запретят

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 27 марта 2020 года – не самые оптимистичные: сейчас на карантине находятся 4359 сибиряков.

- Признаков ОРВИ у них нет, - подчеркнули в оперативном штабе Новосибирской области. - На самоизоляции должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы.

Надо ли умывать лицо, избегать пожилых родителей, и чем коронавирус отличается от гриппа? На вопросы отвечает главврач новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.Multistreaming with https://restream.io/?ref=vzVo5

ПЕНСИОНЕРАМ ПОМОГУТ СТУДЕНТЫ

В Новосибирске заработала телефонная линия волонтерского центра: ее задача – помочь справиться с переживаниями из-за эпидемии коронавируса. Студенты-конфликтологи сами будут звонить сибирякам старще 65 лет и узнавать, как у них самочувствие.

А все желающие смогут обратиться за помощью по тел. 8-923-244-37-57 или (383) 304-84-84.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«ВОСПИТАТЕЛИ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ»

Нерабочая неделя в Новосибирске с 28 марта по 5 апреля 2020 года внесла свои коррективы в работу детсадов. Родители, которым все же придется выйти на работу, смогут записать ребенка в дежурную группу. В соответствии с этим подберут нужное количество воспитателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

БЕЗ КАЛЬЯНОВ И ШОППИНГА

Еще один важный момент: минпромторг порекомендовал кафе, ресторанам и барам запретить курение кальянов. Кроме того, самим посетителям во время посещения подобных мест посоветовали сидеть в метре друг от друга.

Также рекомендовано приостановить деятельность ночных клубов и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Горожанам посоветовали на неделю отказаться от шоппинга и выходить только в аптеку и продуктовые магазины.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ПРОДУКТОВ ВСЕМ ХВАТИТ

С 28 марта по 5 апреля городские службы продолжат работать: об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города подчеркнул, что перебоев с поставками продуктов быть не должно.

- Магазины, торговые центры, структуры власти, комплексные социальные центры должны соответствовать самым высоким требованиям СанПиНа, - отметил глава города.

ЙОГА В СОЦСЕТИ

Новосибирские вузы переходят на дистанционное обучение, и преподаватели осваивают соцсети. Не стали исключением и физруки: они начали вести тренировки с помощью видеотрансляций. Студентам оказывают асаны йоги и упражнения из дыхательной гимнастики Цигун.

Многим студентам пришлось по вкусу дистанционное обучение - не надо ждать огромной очереди перед зачетом, можно спокойно поработать и прислать электронное письмо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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