Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 марта 2020 года: в детсадах появятся дежурные группы, кальяны запретят
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 27 марта 2020 года – не самые оптимистичные: сейчас на карантине находятся 4359 сибиряков.
- Признаков ОРВИ у них нет, - подчеркнули в оперативном штабе Новосибирской области. - На самоизоляции должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПОМОГУТ СТУДЕНТЫ
В Новосибирске заработала телефонная линия волонтерского центра: ее задача – помочь справиться с переживаниями из-за эпидемии коронавируса. Студенты-конфликтологи сами будут звонить сибирякам старще 65 лет и узнавать, как у них самочувствие.
А все желающие смогут обратиться за помощью по тел. 8-923-244-37-57 или (383) 304-84-84.
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«ВОСПИТАТЕЛИ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ»
Нерабочая неделя в Новосибирске с 28 марта по 5 апреля 2020 года внесла свои коррективы в работу детсадов. Родители, которым все же придется выйти на работу, смогут записать ребенка в дежурную группу. В соответствии с этим подберут нужное количество воспитателей.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
БЕЗ КАЛЬЯНОВ И ШОППИНГА
Еще один важный момент: минпромторг порекомендовал кафе, ресторанам и барам запретить курение кальянов. Кроме того, самим посетителям во время посещения подобных мест посоветовали сидеть в метре друг от друга.
Также рекомендовано приостановить деятельность ночных клубов и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Горожанам посоветовали на неделю отказаться от шоппинга и выходить только в аптеку и продуктовые магазины.
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ПРОДУКТОВ ВСЕМ ХВАТИТ
С 28 марта по 5 апреля городские службы продолжат работать: об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города подчеркнул, что перебоев с поставками продуктов быть не должно.
- Магазины, торговые центры, структуры власти, комплексные социальные центры должны соответствовать самым высоким требованиям СанПиНа, - отметил глава города.
ЙОГА В СОЦСЕТИ
Новосибирские вузы переходят на дистанционное обучение, и преподаватели осваивают соцсети. Не стали исключением и физруки: они начали вести тренировки с помощью видеотрансляций. Студентам оказывают асаны йоги и упражнения из дыхательной гимнастики Цигун.
Многим студентам пришлось по вкусу дистанционное обучение - не надо ждать огромной очереди перед зачетом, можно спокойно поработать и прислать электронное письмо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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