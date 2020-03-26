Не курить кальяны и сидеть в метре друг от друга: как будут работать кафе и клубы в Новосибирске из-за угрозы коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T16:04:01+03:00

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В Новосибирской области минпромторг порекомендовал кафе, ресторанам и барам запретить курение кальянов. Кроме того, самим посетителям во время посещения подобных мест посоветовали сидеть в метре друг от друга.

Рекомендации, связанные с эпидемиологической обстановкой, коснулись также торговых и развлекательных центров, ночных клубов и кинотеатров.

— В соответствии с постановлением правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», рекомендуем приостановить деятельность ночных клубов и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, — сообщили в официальном письме, опубликованном на сайте минпромторга Новосибирской области.

Отметим, что по словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки, несмотря на то, что указом президента следующая неделя была объявлена нерабочей, структур жизнеобеспечения, медицинских учреждений, аптек, магазинов, банков, транспортной отрасли, а также органов власти это не коснется.

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ИСТОЧНИК KP.RU