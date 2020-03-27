Студенты помогут старикам справиться со страхом из-за угрозы коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T04:54:59+03:00

Рассказываем, по какому телефону можно позвонить, чтобы перестать бояться эпидемии

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В Новосибирске начала работу телефонная линия волонтерского центра — он призван бороться с паникой и стрессом из-за пандемии коронавируса.

В его работе участвуют 10 студентов Института социальных технологий НГТУ НЭТИ. Они изучают конфликтологию и уже готовы применить свои знания на практике. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Студенты будут звонить по телефону всем, кто старше 65 лет, одиноким и маломобильным жителям Новосибирска. Молодые конфликтологи узнают об их самочувствии, успокоят, предложат поддержку и помощь.

Новосибирцы тоже могут позвонить на горячую линию — тогда волонтеры ответят на все их вопросы и расскажут о важности профилактики и самоизоляции.

— Сегодня студенты-медики по всему миру помогают в борьбе с вирусом. Мы также можем помочь, ведь эмоциональное состояние также важно, как и физическое здоровье. Это зов души, а еще желание проверить на что мы способны в реальной жизни, — прокомментировала студентка 4 курса Мария Чащина.

Волонтерский центр работает с 26 марта. Позвонить специалистам можно по телефонам 8-923-244-37-57 или 304-84-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU