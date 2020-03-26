Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

У россиян появляются все новые вопросы о коронавирусе. Одни считают, что мы уже перенесли эпидемию и она прошла незамеченной, другие вовсе не верят в ее существование. Чему верить? На вопросы КП-Новосибирск отвечает завлабораторией факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Сергей Нетесов объяснил, чем COVID-19 отличается от гриппа, и рассказал про хантавирус. Фото: предоставлено НГУ.

«НАДО БОРОТЬСЯ, А НЕ ГИПОТЕЗЫ ВЫДВИГАТЬ»

- Сергей Викторович, в интернете люди все активнее обсуждают версию, что у россиян уже давно иммунитет к COVID-19, потому что мы уже массово переболели этим коронавирусом еще в прошлом году, сами того не зная. И теперь большинство жителей нашей страны защищены.

- Я думаю, если люди верят в это, то они должны верить и в то, что мы переболели марсианскими вирусами и венерианскими. Потому что говорят они без доказательств, без ссылок на лабораторную диагностику. А первая публикация про новый вирус была только в декабре прошлого года, и поначалу его концентрация среди людей была очень небольшой. Как люди могли придумать, что они переболели этим раньше? Как? Ни лабораторной диагностики, ничего… Есть только мысли: мы переболели. Так не бывает. А выдвигать гипотезы и выдавать их за истину - нельзя. Это бессмысленное фантазерство.

- Понятно: доказательств этой теории нет. Но ведь нет и опровержений.

- Существует хорошая поговорка: «Наличие заговора доказать можно, а отсутствие - нет». Люди делают утверждение, которое требует экспериментальной проверки. Да, на самом деле есть четыре вида коронавируса, которыми мы болеем всю нашу жизнь. Они установлены еще в 1970-х годах. Но они не родственны нынешнему коронавирусу.

- И вы уверены, что нынешнего раньше не было?

- Он появился в конце прошлого года. Никак не раньше. Уже проведены исследования, это установлено в Китае. Сейчас бороться надо, а не гипотезы выдвигать.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУС ОПАСНЕЕ ГРИППА?

- А что за штука такая - внебольничная пневмония, которую многие перенесли в России?

- В открыто издающемся статистическом ежегоднике «Здравоохранение России» говорится, что внебольничную пневмонию каждый год в России переносят более 600 - 700 тысяч человек. Но это ничего не говорит об источнике инфекции. А их много - десятка два, наверное. И бактериальные, и вирусные инфекции… Большинство этих пневмоний переносятся при болезни дома. Это действительно так.

- И мы при таких цифрах - 600 - 700 тысяч - обходимся без карантина, каникул и дополнительных выходных. Значит, это возможно?

- Нет. У нового вируса коэффициент передачи в 2-3 раза выше, чем у вируса гриппа. Второй момент: этот вирус распространяют бессимптомные носители. И третий момент заключается в том, что смертность среди людей пожилого возраста на уровне 10%. Вот эти три обстоятельства и обуславливают те меры, которые сейчас введены.

- А у гриппа какой процент летальности? В разных источниках - разные цифры. И вот в народе появилось множество «экспертов», которые по смертности ставят грипп в один ряд с новым коронавирусом.

- Процент летальности можно считать по-разному. По идее, надо вычислять его от числа заболевших. Так вот у обычного сезонного гриппа коэффициент на уровне 0,02 - 0,03% среди всех слоев населения. Среди пожилых людей он примерно в 10 раз выше. У нынешнего заболевания коронавирусом средний процент смертности, конечно, выше - 2%. Это не 0,02% и не 0,2%.

Коронавирус более смертелен и заразен, чем грипп.Фото: Алена МАРТЫНОВА

РОССИЯНЕ ПОСТОЯННО БОЛЕЮТ ХАНТАВИРУСОМ

- Сейчас люди узнали еще об одной напасти: хантавирус, от которого зафиксирована смерть в том же Китае.

- Вообще-то открыты хантавирусы были еще в начале 1950-х годов, во время Корейской войны. И вообще вирусы - обычная вещь в жизни многих стран. В России заболеваемость вирусами входит в национальную статистику. Каждый год в России хантавирусами болеют примерно 4 - 6 тысяч человек. В основном - в регионах Поволжья, в Башкирии и Татарстане, а еще на Дальнем Востоке, но там - совсем немного. Смертность очень низкая, на уровне десятых - сотых долей процента, но иногда бывает тяжелое заболевание, когда поражаются почки. Это инфекция мелких грызунов. Человек заражается во время поздних сельскохозяйственных работ или при осенней уборке, например, в сарае, где хранится сено, либо в дачном домике. Я сейчас удивляюсь, что этот случай в Китае возвели на пьедестал. В прошлом году в России было около 4 тысяч случаев заражения хантавирусом.

- Среди особых примет COVID-19 вы упомянули деталь: его могут распространять люди, у которых нет симптомов. А часто люди переносят болезнь, не зная об этом?

- Чтобы ответить на этот вопрос, надо провести исследование, иначе это превратится в гадание. Но в Китае бессимптомность появления этого вируса оценена примерно в 30%. На круизном лайнере Diamond Princess получена немного другая цифра - процент бессимптомности поменьше, но он больше 10%.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

РОССИИ ПОВЕЗЛО. ПОКА

- Сергей Викторович, судя по официальным данным, Россия пока хорошо справляется с распространением вируса. Вы согласны?

- Давайте отметим ключевое слово «пока», которые вы произнесли. Соединенные Штаты тоже пребывали в благодушии на начальной стадии этой эпидемии, потому что у них случаев практически не было. А потом - понеслось. Мы находимся на начальной стадии, и нам повезло, что эпидемия шла к нам долго.

- Это просто везение? Или сыграли роль какие-то факторы?

- Попадание вируса в ту или иную страну и развитие вспышки - это во многом сочетание случайностей. Во многих европейских странах вспышки начались позже, чем в России, хотя все обстоятельства были. У соседней с Италией Словении нет границы, но там заболевание появилось намного позже, чем в Италии. Это тоже результат случайности.

- А меры, которые применяются в России, эффективны?

- Россия - страна со своей особенностью. Конечно, меры, которые предпринимает правительство, важны. Но еще важно, как население эти меры соблюдает. А оно соблюдает, простите, спустя рукава. У нас в магазине - народ, на улице - народ... Везде - народ. Это общение, во время которого передается вирус, как-то мало изменилось, на мой взгляд.

- Показательная история: главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, побывав в Испании, не пошла на карантин, у нее было очень много массовых встреч. А у женщины, оказывается, коронавирус. Можно ей простить такие действия?

- Крайне безответственный и непрофессиональный поступок. До сих пор неизвестно, сколько людей она заразила, и уже явно - не один десяток. Я лично считаю, что этот человек дискредитировал себя в профессии.

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