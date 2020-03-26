2020-03-26T15:28:10+03:00
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Мэр Новосибирска о жизни города на следующей неделе: «Важна устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения и городского транспорта»

Работу продолжит управленческое звено, транспорт и все службы жизнеобеспечения
Екатерина КОМЯКОВА
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Мэр Анатолий Локоть о том, как Новосибирск переживет следующую неделю.Мэр Анатолий Локоть о том, как Новосибирск переживет следующую неделю.Фото: Ростислав НЕТИСОВ
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Предстоящая неделя для населения объявлена «домашней». Как в этих условиях будет жить город, какие задачи поставлены для нормального функционирования всех важнейших систем, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Важнейшие задачи в нынешних условиях — обеспечение устойчивой работы управленческого звена муниципалитета, всех систем жизнеобеспечения и городского пассажирского транспорта. Важно не допустить перебоев с поступлением продуктов питания и товаров первой необходимости в магазины, — отметил мэр.

Важно понять и определить в ближайшее время, в каком режиме будут работать магазины, ТРЦ, кинотеатры. Уже известно, что школьные каникулы продлены до 12 апреля, далее надо решить, в каком формате дети будут учиться после завершения отдыха. Детские сады на следующей неделе будут работать в сокращенных группах. Кроме того Анатолий Локоть напомнил горожанам о важности соблюдения всех необходимых мер:

— Важной задачей считаю обеспечение комплекса противоэпидемических мер. Прежде всего, в местах скопления новосибирцев: это магазины, торговые центры, структуры власти, комплексные социальные центры, на которые легла сегодня нагрузка по организации волонтерской работы в помощь нашим ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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