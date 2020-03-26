2020-03-26T20:44:44+03:00
Общество

Физкультура в Instagram: новосибирские студенты показали, как учатся на «удаленке» из-за коронавируса

Рассказываем, как проходят дни у ребят и преподавателей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Из-за угрозы коронавируса новосибирские ВУЗы перешли на дистанционный формат обучения. Фото: Сибкрай.ru.Из-за угрозы коронавируса новосибирские ВУЗы перешли на дистанционный формат обучения. Фото: Сибкрай.ru.
Изменить размер текста:

Из-за угрозы коронавируса новосибирские ВУЗы перешли на дистанционный формат обучения. Рассказываем, как теперь проходят дни у студентов и на что идут преподаватели, чтобы не упустить учебную программу.

— К примеру, в Новосибирском университете экономики и управления вопрос с «дистанционкой» решили весьма оригинально: ВУЗ запутил в соцсетях флешмоб, в котором участники выкладывают фотографии своей работы. Пока публикаций не много, но руководство уверено, что все впереди, — сообщает издание Сибкрай.ru.

Физруки решили, что карантин — не повод запускать себя. Фото: Сибкрай.ru.

Физруки решили, что карантин — не повод запускать себя. Фото: Сибкрай.ru.

А вот физруки решили, что карантин — не повод запускать себя. И занятия спортом для студентов сейчас актуальны как никогда. Вести тренировки преподаватели решили с помощью видеотрансляций. В режиме онлайн студентам показывают асаны йоги и упражнения из дыхательной гимнастики Цигун. Сами обучающиеся отмечают, что в целом учиться удаленно не так уж и сложно, ведь они в любой момент могут обратиться к преподавателю с вопросами и быстро получить на них ответы.

Тем не менее, так хорошо приспособиться к новым условиям смогли не все. К примеру в НГПУ студентам рекомендуют делать упор на самообучение при помощи учебников и пособий: лекции практически не проводят. Получить ответы на свои вопросы ребята могут по электронной почте или в социальных сетях. Зачетов и экзаменов это тоже касается.

А вот некоторым студентам удаленное обучение пришлось по вкусу. К примеру, обучающиеся в ИЕСЭН утверждают, что такой формат позволяет им избежать многочасового ожидания своей очереди в аудитории. А на вопрос о честности таких зачетов отвечают, что списать можно где угодно, но спокойная обстановка располагает к тому, чтобы хотя бы понять, о чем пишешь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске 19-летние парень и девушка потерялись в лесу
Физкультура в Instagram: новосибирские студенты показали, как учатся на «удаленке» из-за коронавируса
Директора закрывшейся новосибирской фирмы выгнали из «Бирюзовой Катуни» за долги
В Новосибирске риелтор обманула своих покупателей на 12, 4 миллионов рублей
В Новосибирске пойдут под суд организаторы подпольного казино
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 26 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 4359 человек
В Новосибирске иномарка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Не курить кальяны и сидеть в метре друг от друга: как будут работать кафе и клубы в Новосибирске из-за угрозы коронавируса
В Новосибирске бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за махинации с черной икрой
Мэр Новосибирска о жизни города на следующей неделе: «Важна устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения и городского транспорта»
«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак
Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры
Обеспечить прозрачность и четкое соблюдение законодательства
Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ