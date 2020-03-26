Физкультура в Instagram: новосибирские студенты показали, как учатся на «удаленке» из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T20:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за угрозы коронавируса новосибирские ВУЗы перешли на дистанционный формат обучения. Рассказываем, как теперь проходят дни у студентов и на что идут преподаватели, чтобы не упустить учебную программу.

— К примеру, в Новосибирском университете экономики и управления вопрос с «дистанционкой» решили весьма оригинально: ВУЗ запутил в соцсетях флешмоб, в котором участники выкладывают фотографии своей работы. Пока публикаций не много, но руководство уверено, что все впереди, — сообщает издание Сибкрай.ru.

Физруки решили, что карантин — не повод запускать себя. Фото: Сибкрай.ru.

А вот физруки решили, что карантин — не повод запускать себя. И занятия спортом для студентов сейчас актуальны как никогда. Вести тренировки преподаватели решили с помощью видеотрансляций. В режиме онлайн студентам показывают асаны йоги и упражнения из дыхательной гимнастики Цигун. Сами обучающиеся отмечают, что в целом учиться удаленно не так уж и сложно, ведь они в любой момент могут обратиться к преподавателю с вопросами и быстро получить на них ответы.

Тем не менее, так хорошо приспособиться к новым условиям смогли не все. К примеру в НГПУ студентам рекомендуют делать упор на самообучение при помощи учебников и пособий: лекции практически не проводят. Получить ответы на свои вопросы ребята могут по электронной почте или в социальных сетях. Зачетов и экзаменов это тоже касается.

А вот некоторым студентам удаленное обучение пришлось по вкусу. К примеру, обучающиеся в ИЕСЭН утверждают, что такой формат позволяет им избежать многочасового ожидания своей очереди в аудитории. А на вопрос о честности таких зачетов отвечают, что списать можно где угодно, но спокойная обстановка располагает к тому, чтобы хотя бы понять, о чем пишешь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU