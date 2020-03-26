Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 26 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 4359 человек
В Оперативном штабе по Новосибирской области прокомментировали количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 26 марта 2020 года. По последним данным, новых заболевших в нашем регионе на данный момент нет.
— На сегодняшний день в Новосибирской области по-прежнему выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Пациентки находятся в инфекционной больнице, получают всю необходимую терапию. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано, — сообщили в Оперштабе.
Отметим, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 4359 жителей региона. Они недавно вернулись из зарубежных поездок или каким-то образом контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у этих людей не выявлено. На данный момент с наблюдения уже было снято 1420 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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