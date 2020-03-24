Коронавирус не проедет: у водителей измеряют температуру, а троллейбусы моют с хлоркой

В Новосибирске троллейбусы дезинфицируют хлоркой. Говорят, стали делать это два месяца назад - когда коронавирус только начал распространяться в Китае. Но народ не верит и считает общественный транспорт грязным. Корреспондент КП-Новосибирск своими глазами увидел, как «сохатых» готовят к рейсу.

Сотрудники распыляют препарат в респираторах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед выходом троллейбуса на маршрут работники в масках опрыскивают салон дезинфицирующей жидкостью с хлоркой и протирают все поверхности, к которым могут прикоснуться пассажиры: окна, поручни, сиденья. Все потому, что коронавирус - болезнь грязных рук, эта инфекция может передаваться через поручни или дверные ручки.

Опрыскиваются все поверхности, к которым могут притронуться пассажиры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы организовали обязательную санитарную обработку подвижного состава, чтобы он выходил на линию в безопасном состоянии, - объясняет Олег Шильмейстер, начальник филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». - На линии в течение смены кондукторы также протирают, обрабатывают дезинфицирующим составом, проветривают троллейбусы, чтобы свести риски заражения в общественном транспорте к минимуму.

Каждое утро у водителей, кондукторов и ремонтников на медосмотре измеряют температуру.

- Сотрудники с температурой выше 37 градусов будут отстранены от работы и обязательно госпитализированы. Но таких случаев пока не было, - добавил Шильмейстер.

В начале рабочего дня у сотрудников троллейбусного депо измеряют температуру.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По его словам, у каждого кондуктора в рабочем рейсе имеются с собой сменные маски, дезинфицирующее средство, распылитель и салфетки.

- Кондуктор обрабатывает все поверхности: поручни, окна, сиденья на конечной остановке после каждого рейса. А еще открывает все форточки и двери, чтобы проветрить салон, - рассказала КП-Новосибирск водитель троллейбуса Лидия Павловская. - Да, работы, конечно, прибавилось. В целом за день на это уходит полчаса. Кондуктора теперь ездят в масках, а мы, водители, обходимся без них.

На каждой конечной остановке кондукторы дезинфицируют салон троллейбуса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кондукторам дали еще одну рекомендацию - работать в перчатках, поскольку пассажиры часто рассчитываются наличными.

- В Новосибирске достаточно консервативные пассажиры, треть из них не готовы перейти на безнал. Поэтому по-прежнему в ходу наличные. Избежать этого пока не можем, - считает Олег Шильмейстер.

На каждой конечной остановке кондукторы дезинфицируют салон троллейбуса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он также отметил, что пассажиров стало заметно меньше - процентов на 20, в том числе и из-за того, что школьники и студенты ушли на вынужденные каникулы и ездят меньше.

Троллейбусы, в отличие от маршруток, работают по полному графику - до 0.30.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Коммерсанты - частники на маршрутках - перестали ездить в невыгодные часы: рано утром и поздно вечером их нет на линии. Понятно, что для них главное - собрать прибыль. А мы отрабатываем график движения полностью, вплоть до 0.30, и выпускаем все троллейбусы, - говорит наш собеседник. - В нашем депо 67 троллейбусов, которые обслуживают маршруты № 10, 13, 22, 23 и 36. Обычно мы перевозим порядка 53 тысяч пассажиров в день. Сейчас, правда, это количество снизилось до 47 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru