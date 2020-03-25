Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года: пятая заболевшая привезла заразу из Великобритании

25 Март 2020 2020-03-25T17:49:44+03:00

Новые данные о ситуации в регионе: количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года увеличилось до пяти

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Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 25 марта 2020 года увеличилось: в оперативном штабе Новосибирской области сообщили о пятом заболевшем.

- Это женщина, которая с 15 по 19 марта находилась в Великобритании. 19 марта она прилетела в Москву, 20 марта рейсом 419 авиакомпании «Победа» прибыла в Толмачево, - пояснили в оперативном штабеНовосибирской области. - С того момента оставалась дома на самоизоляции.

Состояние сибирячки ухудшилось 21 марта: у нее поднялась температура, начался кашель. На скорой ее доставили в инфекционную больницу №1.

- Состояние женщины в настоящий момент средней степени тяжести. Определяется круг лиц, контактировавших с ней.

Всего в Новосибирской области из-за угрозы коронавируса на карантине сейчас находятся 3817 человек.

Напомним, о первой зараженной сибирячке стало известно 18 марта: она заболела после отдыха в Париже. Спустя сутки диагноз подтвердился у еще одной туристки, вернувшейся из Италии. А 20 марта их число увеличилось до четырех.

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