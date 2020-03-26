2020-03-26T12:05:57+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Новосибирске: как будут работать детсады с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Губернатор Новосибирской области прокомментировал, как будут работать детсады с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Ульяна ДЖАНКОВА
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В детсадах появятся дежурные группы.В детсадах появятся дежурные группы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Объявлена нерабочая неделя в Новосибирске, рассказываем, как будут работать детсады с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Дошкольные учреждения не закроют полностью, но их работу ограничат.

— Будут работать дежурные группы. Это значит, что родителям необходимо подать заявку, в соответствии с этим на работу выведут нужное количество воспитателей, педагогов. Они будут следить за малышами, — рассказал глава региона.

Напомним, ранее из-за угрозы коронавируса детсады работали в свободном режиме: родитель сам определял вести ребенка в сад или нет.

На 26 марта заболевших коронавирусом среди детей в Новосибирской области нет. Госпитализирован один ребенок, который летел одним рейсом с больной коронавирусом. Результаты его анализов пока неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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