Я тебя слепила из того, что было: шьем маску своими руками

Пока в аптеках масок нет, пробуем выйти из положения собственными силами. Для этого берем небольшой кусочек ткани, нитки, иголки, булавки, обыкновенную бельевую резинку, пригодится нам и утюг.

Разглаживаем кусочек ткани.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Берем любую хлопчатобумажную ткань. Вырезаем кусочек размером 19х39 сантиметров. 19 сантиметров - длина маски, если лицо у вас широкое, можно увеличить этот параметр на 1 - 2 сантиметра. Проглаживаем ткань утюгом.

Складываем ткань пополам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Складываем кусок ткани пополам. Можно снова прогладить.

Сшиваем ниткой противоположные края.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для сшивания противоположных сторон лучше использовать нитку в цвет. Мы взяли контрастный оттенок для наглядности.

Выворачиваем изделие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сшили две стороны? Получился «мешочек». Выворачиваем его наизнанку. Снова проглаживаем.

Собираем посередине три складки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С помощью английских булавок собираем и фиксируем на изделии три складки наподобие тех, что на одноразовой медицинской маске.

Прошиваем складки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Берем в руки иголку с ниткой и прошиваем складки, не снимая булавок. Когда прошьете - снимите булавки и снова прогладьте «полуфабрикат», чтобы складочки зафиксировались.

Пришиваем резинки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Берем два отрезка резинки длиной примерно по 16 сантиметров. Для точности можно примерить резинку за ухом. Пришиваем резинки к будущей маске.

Маска готова!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такую маску можно считать многоразовой. На 100% от коронавируса она не защитит. По виду больше напоминает медицинскую одноразовую, но эту можно дезинфицировать, проглаживать утюгом и использовать повторно.

Чтобы сделать маску, понадобилось минут 20.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Маску сшили примерно за 20 минут. При этом не потратили ни копейки - все материалы нашлись дома. Будьте здоровы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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