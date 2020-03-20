2020-03-20T11:54:35+03:00
Здоровье

Я тебя слепила из того, что было: шьем маску своими руками

Корреспонденты КП-Новосибирск решили испытать лайфхак - как сделать маску за 20 минут. Что из этого вышло - читайте в нашем материале
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Чтобы сшить такую маску, понадобится 15-20 минут.Чтобы сшить такую маску, понадобится 15-20 минут.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока в аптеках масок нет, пробуем выйти из положения собственными силами. Для этого берем небольшой кусочек ткани, нитки, иголки, булавки, обыкновенную бельевую резинку, пригодится нам и утюг.

Разглаживаем кусочек ткани. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Разглаживаем кусочек ткани.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Берем любую хлопчатобумажную ткань. Вырезаем кусочек размером 19х39 сантиметров. 19 сантиметров - длина маски, если лицо у вас широкое, можно увеличить этот параметр на 1 - 2 сантиметра. Проглаживаем ткань утюгом.

Складываем ткань пополам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Складываем ткань пополам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Складываем кусок ткани пополам. Можно снова прогладить.

Сшиваем ниткой противоположные края. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сшиваем ниткой противоположные края.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для сшивания противоположных сторон лучше использовать нитку в цвет. Мы взяли контрастный оттенок для наглядности.

Выворачиваем изделие. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выворачиваем изделие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сшили две стороны? Получился «мешочек». Выворачиваем его наизнанку. Снова проглаживаем.

Собираем посередине три складки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Собираем посередине три складки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С помощью английских булавок собираем и фиксируем на изделии три складки наподобие тех, что на одноразовой медицинской маске.

Прошиваем складки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прошиваем складки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Берем в руки иголку с ниткой и прошиваем складки, не снимая булавок. Когда прошьете - снимите булавки и снова прогладьте «полуфабрикат», чтобы складочки зафиксировались.

Пришиваем резинки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пришиваем резинки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Берем два отрезка резинки длиной примерно по 16 сантиметров. Для точности можно примерить резинку за ухом. Пришиваем резинки к будущей маске.

Маска готова! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Маска готова!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такую маску можно считать многоразовой. На 100% от коронавируса она не защитит. По виду больше напоминает медицинскую одноразовую, но эту можно дезинфицировать, проглаживать утюгом и использовать повторно.

Чтобы сделать маску, понадобилось минут 20. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы сделать маску, понадобилось минут 20.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Маску сшили примерно за 20 минут. При этом не потратили ни копейки - все материалы нашлись дома. Будьте здоровы!

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тонна материала ушла налево!»: Новосибирских производителей масок «кинул» поставщик ткани

Власти нашли выход, как обеспечить народ масками - их теперь будут продавать в киосках и на почте. Но продукции хватит пока всего на полторы недели (подробнее).

«Это бизнес, детка»: новосибирцы зарабатывают на масках от коронавируса

Из многих аптек Новосибирска исчезли средства защиты, зато на сайтах объявлений их пруд пруди. Как коммерсанты зарабатывают на ажиотаже вокруг коронавируса, выяснили наши корреспонденты (подробнее).

Какие маски лучше? Вместе с ученым разбираемся, что спасет нас от коронавируса

Вирусолог отвечает на волнующих многих вопрос: какие маски лучше, и что надежнее - марля или респиратор (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 марта 2020 года: к пассажирам самолета, летевшим с больной девушкой, приходят медики и полицейские
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 19 марта 2020 года: больна одна сибирячка
Режим повышенной готовности в Сибири из-за коронавируса: в Новосибирск вирус попал из Франции, а в Томск — с выставки собак
В Сибири объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса — в Томской и Новосибирской областях зарегистрированы первые случаи заражения
«От нас шарахались, боялись с нами в лифт зайти!»: из-за коронавируса китайцы стали избегать европейцев
Блогер из Новосибирска вернулась из страны, которая оправляется от эпидемии. Екатерина Чумаченко говорит, что теперь бледнолицым приходится в Китае непросто
Новости 24
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
В мэрии рассказали, что будут делать с ямами на Ипподромской магистрали
«Она не испытывает никаких последствий»: мэр рассказал о заболевшей коронавирусом, прилетевшей из Италии
«Вежливого» вора простили после того, как он назвал свою фамилию
«Он мечтает о футболе»: мальчику, больному раком, нужна 91 тысяча рублей на обследование
«Она вылетела на встречку»: сибирячку увезли в больницу после того, как она влетела в автобус с пассажирами
«Единая Россия»: спортивные объекты в 40 регионах должны быть построены в срок
«Вырвала кусок мяса»: в Бердске собака разорвала ногу беременной женщине
Из-за угрозы коронавируса на карантине находятся 826 сибиряков: шесть детей оказались в больнице
«Выстрелил несколько раз в грудь»: в Новосибирске задержали предполагаемого убийцу мужчины в Ленинском районе
«Не будем возить себе в убыток»: из-за угрозы коронавируса в маршрутке №55 на 10 рублей подняли цены
Ежей и летучих мышей не увидим: из-за коронавируса новосибирский зоопарк закрыл несколько павильонов
«Самые опасные змеи в мире не могут его убить»: в новосибирском зоопарке изучают двух необычных хищников
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
«Столкнулся с грузовиком»: в ДТП пострадал пассажир трамвая
«Без мышей, хорьков и обезьян не обойтись»: в Новосибирске тестируют вакцину от коронавируса
В полиции прокомментировали стрельбу в Ленинском районе
«Так решил командир»: на Камчатке из самолета выгнали выпившего, но спокойного новосибирца
Сибиряк на улице вырвал сумку с деньгами из рук отца, а у его дочери отобрал телефон
«Столкнулись лоб в лоб»: в Новосибирске в ДТП попали полицейские