Какие маски лучше? Вместе с ученым разбираемся, что спасет нас от коронавируса

Сейчас в интернете множество предложений, но какие маски лучше? Продавцы чего только не предлагают: от самодельных повязок до противогазов. Какие средства защиты эффективнее, а на какие лучше не обращать внимания, разбираемся вместе с вирусологом, ранее заведовавшим лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», а сейчас - ведущим сотрудником Института клинической медицины СО РАН Александром Чепурновым.

ОБЫЧНАЯ МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ

- Подходит для тех, кто уже болен и просто не хочет заразить людей, находящихся рядом. При дыхании и кашле удерживает капельки и частички с вирусом. Для тех, кто не хочет заразиться, не подойдет - такая маска неплотно прилегает к лицу и пропускает воздух извне. Повторно использовать маску нельзя.

Цена: от 3 до 25 рублей. Менять - каждые 3 часа.

МАРЛЕВАЯ САМОДЕЛЬНАЯ ПОВЯЗКА

- Этот вариант понадежнее. Главное, использовать не менее восьми слоев. Такую маску можно сделать пошире, поплотнее, чем обычную медицинскую. Если маска без ваты, то ее можно кипятить и использовать несколько раз. Кстати, после стирки маска становится еще надежнее, потому что нити после стирки размокают и разбухают, дырочек, через которые может проникнуть вирус, становится все меньше.

Цена: от 45 до 60 рублей (один рулон бинта). Менять - по мере увлажнения.

РЕСПИРАТОР «ЛЕПЕСТОК» ИЛИ МАСКА К КЛАПАНОМ

- Это маска с респиратором, одноразовое средство. Применяется в том числе медиками, удерживает не только пыль и аэрозоли, но и бактерии и вирусы, а также споры плесени. Существует множество подвидов таких масок. В нашей ситуации поможет маска № 95 - она удерживает от 95% воздушно-капельных частиц.

Цена: около 80 рублей (штука). Одноразовая. Менять - каждый день.

Какая маска защитит от коронавируса?

РЕСПИРАТОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ОДНИМ КЛАПАНОМ

- Такие респираторы в основном предназначены для проведения ремонтных работ и удерживают пыль от известки, цемента. По сути это тот же «лепесток», но менее надежный, так как сделан для того, чтобы улавливать именно пыль. Однако если такая маска прилегает плотно, то использовать ее тоже можно.

Цена: от 60 рублей. Одноразовый. Менять - каждый день.

РЕСПИРАТОР С ДВУСТОРОННИМИ КЛАПАНАМИ

- На таких устройствах обычно пишут, что они защищают от вредных газо- и парообразных веществ. Применяются для химзащиты, их используют в автомобильных мастерских для покраски машин, а также граффитисты, чтобы не надышаться вредными испарениями. Вполне вероятно, что такая маска - надежный способ защиты. Стоит дорого, зато многоразовая.

Цена: от 700 до 3500 рублей (зависит от марки, качества изделия).

ПРОТИВОГАЗ

- Самое верное средство защиты. Их использовали в лабораториях «Вектора» при работе с опасными вирусами, правда надевали лишь по тревоге - в случае, если пробирка разобьется. В обычной жизни, даже в условиях пандемии, надевать противогаз, выходя на улицу, как минимум странно.

Цена: от 1000 рублей, фильтр к нему - от 500 рублей. Если пользоваться противогазом не часто, то фильтр можно сменить, когда у него закончится срок годности.

Примечание: Любая маска полезна, только если она плотно прилегает к лицу. Если же есть щели, или клапаны сделаны не прочно, то толку от такой маски существенно меньше.

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