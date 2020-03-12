Сибирячка - об ажиотаже из-за коронавируса в Америке: «В магазинах раскупили все антисептики»

12 Март 2020 2020-03-12T16:58:43+03:00

А еще в ресторанах появились специальные емкости с обеззараживающим гелем

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25-летняя сибирячка Екатерина Соболева родом из Новосибирска, но сейчас находится в Нью-Йорке: девушка работает официанткой и учит английский язык. Она каждый день наблюдает, какой ажиотаж начался в США из-за угрозы коронавируса.

- В магазинах исчезли антисептические гели для рук: хоть в крупных городах, хоть в совсем небольших поселках их не найти, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Еще одна деталь борьбы с опасной заразой: в общепитах стоят специальные емкости, в которых находится этот самый антисептик.

- Эти емкости появились во всех ресторанах и кафе, - продолжает Екатерина. - Когда люди туда приходят, то обязательно обрабатывают руки.

А вот насчет масок в США особо не заморачиваются:

- Среди моих знакомых нет такого, чтобы все покупали маски и ходили в них, - уверяет девушка. - Нет ажиотажа и в частной школе, где я учу английский.

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