Губернатор: из-за угрозы коронавируса школы и вузы могут перейти на дистанционное обучение, прибывшие из-за границы туристы должны звонить в 112

16 Март 2020 2020-03-16T09:49:45+03:00

Теперь лучше не посещать места, где массово собираются люди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если вы обнаружили у себя признаки болезни, рекомендовано лечиться на дому

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В понедельник, 16 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о противодействии завозу и распространению коронавируса.

Губернатор поручил министерству образования области провести оценку школ и вузов, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Целесообразным Травников назвал разрешение на свободное посещение школ учащимися — по усмотрению родителей.

Работодатели должны, согласно указу, измерять температуру тела на местах и не отправлять работников в командировки. Работать всем, кто заболел, тоже лучше отдаленно.

Также рекомендовано отменять все массовые мероприятия, ежедневно дезинфицировать помещения и обеспечить всех посетителей медицинскими масками.

— Меры борьбы — не создавать дополнительных рисков, по возможности — не проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, включая командировки, а также соблюдать элементарные правила гигиены и предосторожности. Начинать надо с себя. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание — не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование, — подчеркнул Андрей Травников.

Всем, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, следует сообщать об этом по единому номеру 112. При появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Лечиться — тоже на дому, не посещая общественных мест как минимум 14 дней.

Жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физкультурой, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку.

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