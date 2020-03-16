«Это бизнес, детка»: новосибирцы зарабатывают на масках от коронавируса

Масок нет и не будет. Берите марлю и сами делайте, - так отвечает фармацевт в одной из аптек города. А что еще остается? Масок днем с огнем не сыскать: обходим третью аптеку - результат отрицательный.

Начитавшись новостей, сибиряки скупают средства защиты, но в то же время людей в масках по городу не встретишь. Стесняются? Может, закупившиеся ждут, кто же наденет маску первым? А может, все маски скупили мелкие коммерсанты, чтобы перепродать средства защиты подороже на сайтах с объявлениями?

На популярном портале «Авито» подобных объявлений великое множество, при этом маски не только обычные медицинские трехрублевые, но и прочие - более серьезные, и даже самошитые.

Подобных объявлений на сайте множество. Фото: Анатолий БУГАКОВ.

На фото - куча коробок с масками. Продавец признается, что уже давно заключил договор напрямую с производителем. Закупал маски по 21,5 рубля - продает по 22 рубля. Накрутка небольшая, а прибыль - за счет количества.

- В основном ко мне обращаются оптовики. Да, сейчас ценник взлетел, но что поделать. У меня и аптеки могут купить маски - сертификаты мы предоставляем, - говорит продавец Анатолий Бугаков.

Так выглядит маска для маникюра.

Такая маска стоит 250 рублей. В описании говорится, что внутри - угольный фильтр. Звоним по объявлению, спрашиваем:

- Это вы маску модную от коронавируса продаете?

- Что вы, какой коронавирус! Я бьюти-мастер в декрете, продаю свои материалы. Эта маска для того, чтобы делать маникюр, колорирование. Хотя ведь правда, люди спрашивают, защищает маска от вирусов или нет... - вспоминает продавец Екатерина.

Этой бьюти-маской интересовались даже строители - звонили по объявлению. Говорили, что сейчас обычных респираторов в магазинах не найти, люди все скупили.

А вот и респиратор.

Респираторов на «Авито» тоже много. Ценники разные. Такой стоит 1000 рублей за 7 штук. Автор объявления утверждает, что маска защищает от вирусов, ее хватит на полгода, а еще к ней можно докупить сменные фильтры.

- Маска качественная, их вообще дефицит. Раньше была цена 1600 рублей, сейчас - дешевле, - пытается торговаться продавец.

Маску можно сделать своими руками.

Нашлись и те, кто, глядя на ажиотаж, решил шить маски самостоятельно. Одно из найденных объявлений - о продаже масок, сделанных из тонкой полупрозрачной тряпочки. Явно не по госту. Автор объявления сразу сказал, что шьет их дома, но общаться с журналистом не будет.

Другое объявление внушило больше доверия. Маски сделаны из плотной ткани, сложенной в два слоя, внутри - кармашек для фильтра. Тряпочная повязка - многоразовая, ее можно стирать. При этом, как утверждает автор объявления, сшиты эти экземпляры по анатомичной выкройке.

- Маски шьет моя знакомая, она кроит вещи для детей, но в связи с ажиотажем решили немного переквалифицироваться. Выставили объявление сегодня, вы вторая, кто позвонил, - признался Александр.

Пока ценник на такую маску - 100 рублей. Продавец посмотрел другие объявления, сайты-магазины и установил средний ценник. Делает ставку на то, что маска плотно прилегает к лицу. Сейчас эксперты делают упор именно на это качество повязки.

Уважаемые читатели, а вы когда начнете носить маски?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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