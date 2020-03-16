2020-03-16T22:27:55+03:00
Общество

«Это бизнес, детка»: новосибирцы зарабатывают на масках от коронавируса

Из многих аптек Новосибирска исчезли средства защиты, зато на сайтах объявлений их пруд пруди. Как коммерсанты зарабатывают на ажиотаже вокруг коронавируса, выяснили наши корреспонденты
Екатерина КОМЯКОВА
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В аптеках маски закончились, зато на сайтах с объявлениями их миллионы.В аптеках маски закончились, зато на сайтах с объявлениями их миллионы.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Масок нет и не будет. Берите марлю и сами делайте, - так отвечает фармацевт в одной из аптек города. А что еще остается? Масок днем с огнем не сыскать: обходим третью аптеку - результат отрицательный.

Начитавшись новостей, сибиряки скупают средства защиты, но в то же время людей в масках по городу не встретишь. Стесняются? Может, закупившиеся ждут, кто же наденет маску первым? А может, все маски скупили мелкие коммерсанты, чтобы перепродать средства защиты подороже на сайтах с объявлениями?

На популярном портале «Авито» подобных объявлений великое множество, при этом маски не только обычные медицинские трехрублевые, но и прочие - более серьезные, и даже самошитые.

Подобных объявлений на сайте множество. Фото: Анатолий БУГАКОВ.

Подобных объявлений на сайте множество. Фото: Анатолий БУГАКОВ.

На фото - куча коробок с масками. Продавец признается, что уже давно заключил договор напрямую с производителем. Закупал маски по 21,5 рубля - продает по 22 рубля. Накрутка небольшая, а прибыль - за счет количества.

- В основном ко мне обращаются оптовики. Да, сейчас ценник взлетел, но что поделать. У меня и аптеки могут купить маски - сертификаты мы предоставляем, - говорит продавец Анатолий Бугаков.

Так выглядит маска для маникюра.

Так выглядит маска для маникюра.

Такая маска стоит 250 рублей. В описании говорится, что внутри - угольный фильтр. Звоним по объявлению, спрашиваем:

- Это вы маску модную от коронавируса продаете?

- Что вы, какой коронавирус! Я бьюти-мастер в декрете, продаю свои материалы. Эта маска для того, чтобы делать маникюр, колорирование. Хотя ведь правда, люди спрашивают, защищает маска от вирусов или нет... - вспоминает продавец Екатерина.

Этой бьюти-маской интересовались даже строители - звонили по объявлению. Говорили, что сейчас обычных респираторов в магазинах не найти, люди все скупили.

А вот и респиратор.

А вот и респиратор.

Респираторов на «Авито» тоже много. Ценники разные. Такой стоит 1000 рублей за 7 штук. Автор объявления утверждает, что маска защищает от вирусов, ее хватит на полгода, а еще к ней можно докупить сменные фильтры.

- Маска качественная, их вообще дефицит. Раньше была цена 1600 рублей, сейчас - дешевле, - пытается торговаться продавец.

Маску можно сделать своими руками.

Маску можно сделать своими руками.

Нашлись и те, кто, глядя на ажиотаж, решил шить маски самостоятельно. Одно из найденных объявлений - о продаже масок, сделанных из тонкой полупрозрачной тряпочки. Явно не по госту. Автор объявления сразу сказал, что шьет их дома, но общаться с журналистом не будет.

Другое объявление внушило больше доверия. Маски сделаны из плотной ткани, сложенной в два слоя, внутри - кармашек для фильтра. Тряпочная повязка - многоразовая, ее можно стирать. При этом, как утверждает автор объявления, сшиты эти экземпляры по анатомичной выкройке.

- Маски шьет моя знакомая, она кроит вещи для детей, но в связи с ажиотажем решили немного переквалифицироваться. Выставили объявление сегодня, вы вторая, кто позвонил, - признался Александр.

Пока ценник на такую маску - 100 рублей. Продавец посмотрел другие объявления, сайты-магазины и установил средний ценник. Делает ставку на то, что маска плотно прилегает к лицу. Сейчас эксперты делают упор именно на это качество повязки.

Уважаемые читатели, а вы когда начнете носить маски?

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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Сибирячка — об ажиотаже из-за коронавируса в Америке: «В магазинах раскупили все антисептики».

А еще в ресторанах появились специальные емкости с обеззараживающим гелем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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