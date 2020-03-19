«Тонна материала ушла налево!»: Новосибирских производителей масок «кинул» поставщик ткани

В Новосибирске решили вопрос с масками, которых не хватало, но тут же столкнулись с другими проблемами. Напомним, месяц назад в Бердске открыли цех по производству защитных средств. Но оказалось, от открытия производства до попадания продукции на прилавки - огромный путь. Маски должны были пройти тестирование, получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора - и только потом попасть в аптеки. А получать регистрацию - это несколько месяцев волокиты. Минимум! Тем временем масок в новосибирских аптеках не хватает. Тогда власти и предприниматели решили пойти на хитрость - они договорились поставлять товар не в аптеки, а в киоски Роспечати и на Почту России.

В киоски уже поступило 2 тысячи масок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг, 19 марта, в киоски поступили первые 2 тысячи масок. Цена одной штуки - 10 рублей, товар продают упаковками по пять штук. К обеду маски уже раскупили.

- Маски планируется реализовывать в тех районах, где, по нашей информации, в аптечной сети масок нет вообще. Затем охват территорий будем расширять, - заверил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Вроде бы вопрос с дефицитом масок решили. Но оказалось, не до конца. КП-Новосибирск пообщалась с директором «Медсклада» - компании, производящей маски, Дмитрием Ушаковым. Выяснилось, что фирма столкнулась с несколькими проблем, которые требуют оперативного решения. Первая из них - это материалы. Известно, что многие поставщики масок уже сошли с дистанции именно из-за нехватки материалов.

Сырья хватит пока на полторы надели.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- На сегодня материалов осталось на полторы недели. Это 150 или даже 100 тысяч масок. Нас подвел один новосибирский поставщик. Для масок нужен внешний голубой слой, который не к лицу прилегает, а, наоборот, находится наружи. Мы забронировали тонну такого материала, но поставщики продали его налево - просто не стали ждать три дня, пока мы протестируем материал на наших станках, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Ушаков. - Все остальные материалы имеются у нас с запасом. Их хватит где-то на полгода.

Тем не менее работа по поиску поставщиков ведется. Компании помогает региональный минпромторг и коммерческая компания «Здравмедтех», занимающаяся пошивом медодежды. У партнера есть запас необходимой ткани, но лишь небольшой. Минпромторг пытается доставить спанбонд (внешняя ткань для маски) из Татарстана.

- Думаю, что по сырью вопрос решим. Нам помогают, к тому же у нас есть своя квота на заводе в Татарстане. Поставка будет, но к концу апреля, - не теряет оптимизма директор компании.

Маски продают упаковками по пять штук.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дмитрий Ушаков говорит, что сейчас ставит задачу по наращиванию мощности, - для этого нужны деньги на оборудование, площади и люди. С рабочими проблемы нет - к решению вопроса подключился местный центр занятости. Площади тоже уже готовятся - с этим помогают минпромторг и Бердский электромеханический завод. А вот с деньгами - пока проблема: все средства уходят на закупку сырья - с этой статьей расходов медлить нельзя, так как нужные ткани могут просто закончиться. При создании идеальных условий компания сможет выйти на производительность 60 тысяч масок в сутки.

- Мы изначально планировали делать 200 тысяч масок в месяц, запускали производство под своих клиентов - пищевиков. Покупать сырье из расчета на миллионы масок не входило в наши планы. Когда захотели выкупить станок в Китае и не смогли этого сделать, поняли, что ситуация накаляется. В результате купили б/у станок в России: он был на консервации, сломанный. Починили и сейчас работаем, - говорит Дмитрий.

Кроме того, работу офиса парализует нескончаемый поток звонков. В «Медсклад» звонят все: различные организации и обычные люди. И все требуют маски.

- Телефоны просто уже оборвали, - признается директор предприятия.

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