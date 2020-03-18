«Ни с кем не контактактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

18 Март 2020 2020-03-18T20:16:20+03:00

Стали известны подробности госпитализации первой пациентки с коронавирусом в Новосибирске. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Стали известны подробности госпитализации первой пациентки с коронавирусом в Новосибирске. Прилетевшую 15 марта из Франции женщину доставили в больницу прямо из аэропорта.

— Выявив у пассажирки повышенную температуру, сотрудники медицинской службы аэропорта вызвали скорую помощь. Пассажирку сразу из Толмачево доставили в инфекционную больницу и поместили в бокс, где у нее взяли анализы на коронавирусную инфекцию. Известно, что в Новосибирске она не контактировала с родственниками или знакомыми, — сообщили в Правительстве Новосибирской области.

В настоящее время сибирячка находится под наблюдением в городской инфекционной больнице. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Сибири объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса — в Томской и Новосибирской областях зарегистрированы первые случаи заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU