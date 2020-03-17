2020-03-17T12:56:56+03:00
Общество

«Это уже не рекомендация, а требование»: в Новосибирске отменят все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Запрет на них будет действовать до 1 мая
Надежда РЫЖКИНА
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Запрет на массовые мероприятия продлится до 1 мая.Запрет на массовые мероприятия продлится до 1 мая.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился отменить все массовые мероприятия в городе до 1 мая. Такое решение во вторник, 17 марта, приняли на совещании в мэрии. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

— Все спортивные и культурные мероприятия в Новосибирске до 1 мая на уровне муниципалитета решено отменить либо перенести на более поздний срок. Это касается всех мероприятий, где одновременно принимает участие больше одной тысячи человек. Отменяем выезды и приезды в Новосибирск спортивных организаций в город. Также спортивные школы и школы искусств решено перевести на свободное посещение, только с разрешения родителей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, это уже не рекомендация, а требование. Соответствующее постановление в ближайшее время подпишет мэр города.

Известно, что среди отмененных мероприятий будут «Студенческая весна», которая должна была пройти 20 марта, и театральный фестиваль «АпАРТе» — он должен был состояться с 25 по 29 марта. Также игра «КВН-Сибирь» будет проходить 21 марта в ДК Горького без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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