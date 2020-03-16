По домам: студенты НГТУ начали учиться дистанционно из-за угрозы коронавируса
В Новосибирске НГТУ переходит на дистанционное обучение. Причина — угроза коронавируса. В НГТУ, по предварительным данным, переход на дистанционное обучение будет введен со среды, 18 марта. Об этом сообщает ЧС-ИНФО.
А вот Сибирский госуниверситет телекоммуникаций и информатики, который является подведомственным учреждением Федерального агентства связи, пока работает в штатном режиме.
Что касается других университетов, информации о переходе на дистанционное обучение пока не было.
Отметим, перевести российские вузы на дистанционное обучение было рекомендовано Министерством науки и высшего образования РФ. В Новосибирске инициативу поддержали. Об этом рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— Нужно не допустить, когда много людей пересекаются в одном месте и контактируют, так будет сложно контролировать распространение коронавируса. Дистанционное обучение — это такая некая форма самообразования. Там где нет возможности организовать его, мы рассмотрим варианты, как рассылать домашние задания, — рассказала Сергей Федорчук.
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