В департаменте культуры и спорта рассказали, отменят ли в Новосибирске спектакли из-за угрозы коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T04:47:11+03:00

Рекомендовано отменить все мероприятия, где могут собраться более пяти тысяч человек. Фото: Влад КОМЯКОВ

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По распоряжению губернатора Новосибирской области, мероприятия с большим числом людей рекомендовано не проводить из-за угрозы распространения коронавируса: рекомендовано отменить все мероприятия, где могут собраться более пяти тысяч человек. Корреспондент КП-Новосибирск уточнил, закроют ли в городе театры.

— Как раз сегодня мэр Новосибирска собирает все подразделения мэрии, чтобы принять окончательное решение. Будут закрыты мероприятия с массовым пребыванием, сейчас мы должны определиться по конкретному количеству человек и по графику проведения. Международные соревнования, фестивали и прочие культурные мероприятия с участием иностранцев по всей России уже запрещены. Сейчас мы больше склоняемся к тому, что можно проводить мероприятия с небольшим числом людей, около 30 человек. Все остальные будут не рекомендованы, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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