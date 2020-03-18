Режим повышенной готовности в Сибири из-за коронавируса: в Новосибирск вирус попал из Франции, а в Томск — с выставки собак

В России растет число заболевших коронавирсуом, за сутки выявлено 33 новых случая (итого болеют 147 человек). Большинство зараженных в Москве. Но готовы к наплыву пациентов и в сибирских регионах. 18 марта зараза добралась до столицы Сибири — Новосибирска, еще один случай сегодня же зарегистрирован в Томске. Во всех сибирских городах власти ввели режим повышенной готовности. Что он означает? В каждом городе создан оперативный штаб, куда входят чиновники, врачи, эпидемиологи, они обмениваются информацией и оперативно принимают меры, чтобы сдержать распространения заразы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Ведь официально заболевшие уже есть в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае и Хакасии. Режим повышенной готовности еще и означает новый регламент посещения больниц и поликлиник.

— При первых симптомах ОРВИ нужно незамедлительно вызвать врача на дом, без посещения медицинских организаций, — говорят в правительстве Новосибирской области. Что известно о зараженных в Сибири?

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«Нулевые пациенты» коронавируса в Сибири — семейная пара. Двое кемеровчан прилетели из Италии 7 марта, они приземлились в Москве, потом совершили перелет до Новосибирска и доехали на машине домой — на Кузбасс. Пациенты сейчас находятся под наблюдением, их изолировали. Новосибирские власти постарались найти всех, кто летел на том же самолете, что и кемеровские зараженные. Их также взяли на контроль, посадили под домашний карантин на 14 дней.

17 марта коронавирус официально нашли у жителя Красноярска. Он прилетел из Австрии и был госпитализирован. В этот же день заболевшего нашли и в Хакасии: человек вернулся в Россию из Германии.

18 марта заразу двух больных нашли в Томске и Новосибирске. Томский пациент тоже вернулся из Европы. Он был на выставке собак. Известно, что заболевшему меньше 40 лет, пол не разглашается. Его состояние удовлетворительное. Ситуацию сегодня прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин:

— Зарегистрирован первый случай. Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак, — сказал Жвачкин.

В Новосибирске коронавирусом инфицирована женщина. Она отдыхала в Париже с 3 по 11 марта.

— 14 марта прилетела сначала в Шереметьево, 15 марта утром была уже в Толмачево. Ее сразу из аэропорта госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, — рассказывают в оперштабе Новосибирской области, добавляя, что пациентка сразу вызвала подозрение у врачей в аэропорту. В «Толмачево» ей измерили температуру, она была повышена — 37,3, поэтому девушку увезли в инфекционку. А в «Векторе» только подтвердили ее диагноз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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