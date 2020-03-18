Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа

18 Март 2020 2020-03-18T16:17:47+03:00

В Новосибирске официально появился первый заболевший коронавирусом человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Правительстве Новосибирской области прокомментировали информацию о первом случае заболевания коронавирусом в регионе

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Заболевшей коронавирусом оказалась женщина, прилетевшая в Новосибирск из Парижа.

- Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3, - сообщает оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области.

14 марта сибирячка прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в новосибирский аэропорт Толмачево. 15 марта ее госпитализировали в инфекционную больницу, почти сразу после прилета.

- В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное. Для определения дальнейших действий сегодня в 20-30 состоится заседание оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, - добавляют власти.

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