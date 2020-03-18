2020-03-18T16:18:22+03:00
Здоровье

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске: человек изолирован

Первый заболевший коронавирусом в Новосибирске был выявлен в минувшие сутки
Виктория МИНАЕВА
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Эпидемиологи тщательно проверяют анализы сибиряков.Эпидемиологи тщательно проверяют анализы сибиряков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новосибирске официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом. Об этом заявили в Роспотребнадзоре РФ.

- За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, более 600 жителей Новосибирской области сейчас находятся на карантине - это 14 дней самоизоляции дома под наблюдением медиков. С наблюдения уже сняты около 900 человек. В городе и области накануне был введен режим повышенной готовности. Власти предполагали, что заболевшие коронавирусом в Новосибирске - вопрос времени, так как именно через этот город летели двое заболевших жителей Кемерово, они подхватили инфекцию в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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