Первый день, когда стало можно: в Новосибирске открыли парки, но не все

В Новосибирске наступило настоящее лето — такого майского тепла город не знал с 2004 года. Наконец-то, открыли для посещения парки — это настоящий подарок горожанам. Ведь как можно усидеть дома, когда вокруг все цветет?

Ограждения на велодорожках сдвинули в сторону.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Набережная во вторник все еще перегорожена, но это не мешает по ней гулять тем, кому очень хочется. Тем более, ограждения легко обходятся (или отодвигаются). Между прочим, официально открыли только транзитные парки, те по которым люди идут на работу или в магазин, а вот набережная, парки имени Кирова, «У моря Обского» и «Первомайский» так и остаются закрытыми.

Отличное место для велосипедных прогулок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тем не менее на Михайловской набережной можно встретить катающихся на велосипеде и самокате. По дорожке бегают спортсмены, чтобы восстановить форму после сидения дома.

Михайловская набережная преобразилась.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Столь раннее тепло понравилось молодым яблоням у реки — и они впервые зацвели, да еще каким буйным цветом! Яблони сорта «Рудольф» посадили здесь почти два года назад, в июле 2018. К сожалению, не все из них прижились на новом месте, некоторые деревья даже пришлось заменить.

Вот и весенняя открытка готова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Известно, что такие яблони вырастают до шести метров в высоту. А пока они совсем юные, до кроны можно легко достать рукой.

Фото в маске — тренд сезона.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ирина и Татьяна пришли погулять на красивую набережную.

- Если спросят, почему мы здесь, скажем, что бегать пришли. Спортсменам же можно. И пусть, что в платьях! — посмеялась Ирина. — На самом деле, устали уже сидеть дома. Нужно дышать свежим воздухом.

Девушки еще не в курсе, что выходить на улицу по двое можно. Но вот набережная все-таки закрыта для посещения.

Ирина вместе с подругой делают яркие фото сезона.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске наступила настоящая жара. Как рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, в ближайшую неделю температура воздуха будет колебаться от 30 °С до 35 °С.

Некоторые вместо селфи, устраивают фотосессию своим давно застоявшимся на балконе великам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ренад Ягудин подтвердил, что такая теплая погода в мае — действительно аномалия. Похожие явления наблюдались в 1989-м и 2004-м годах.

Как хорошо спрятаться в тенечке от палящего солнца.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибирякам душно сидеть дома, куда лучше посидеть на улице возле реки под развесистыми яблонями.

Пикник на травке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На свежей травке в тени горожане устраивают пикники. Тепло, вокруг одуванчики — настоящее лето! Только не забывайте после таких пикников осматривать себя на наличие клещей.

У школьников «каникулы» продолжаются.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Больше всего оживления царит в Первомайском сквере. Тут жизнь идет своим чередом, а о режиме самоизоляции напоминают только красно-белые ленты, которые горожане сдвигают в сторону. Полицейских патрулей нигде не видно.

Все скамейки «украшены» запрещающими лентами, которые сидеть не мешают.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Возле театра оперы и балета менее людно, чем в Первомайском сквере. Кстати, здесь красивее: вовсю цветут яблони и сирень.

Яблоня возле оперного театра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парки-то для посещения открыли, но ленты снимать пока никто не торопится. Но скоро это сделают сами новосибирцы.

В сквере возле НОВАТ-а по-прежнему висят ленты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В основном, на скамейках люди сидят по одному или по двое. Социальная дистанция соблюдена — и хорошо.

88-летняя Альбина Дмитриевна продает в центре цветы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А между тем, в Новосибирске не только деревья цветут. Уже вовсю распустились цветы в садах. Альбине Дмитриевне 88 лет, она пережила блокаду, войну, надеется пережить и этот кризис. Бабушка продает цветы из своего садика, сидя в тенечке. Увидите ее, купите у нее цветочки.

Тюльпаны возле памятника Петру и Февронии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А смотрите, как распустились маки возле Нарымского сквера! Только не срывайте их, ради Бога — лучше дойдите до бабы Альбины.

Собор во имя Александра Невского — в яблоневом цвету.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас по городу гулять одно удовольствие — все кругом цветет и пахнет. Продержится эта красота всего несколько дней, очень скоро ветер сдует цвет с яблонь.

Лето в самоизоляции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каким оно будет, лето в самоизоляции? Знаем точно: гулять и заниматься спортом на свежем воздухе нужно для иммунитета. Но помните про средства защиты и социальную дистанцию, чтобы не заболеть коронавирусом в разгар красоты за окном.

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