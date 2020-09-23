Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в суде

Виссарион и его сторонники пробудут под стражей как минимум до конца осени.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Заседания по мере пресечения для подозреваемых организаторов секты «Церковь последнего завета» начались еще вчера, 22 сентября, но окончательное решение судьи озвучили только сегодня утром. Доставленных в Новосибирск из Красноярска фигурантов сразу нескольких уголовных дел поместили за решетку до 22 ноября.
Оружие нашли при обыске в секте.
Расследованием резонансных преступлений, которые успели за годы своей 30-летней практики совершить виссарионовцы, занимается Следственный комитет при поддержке ФСБ.
И эти предметы тоже.
Накануне Сергей Тороп, считающий себя ни много ни мало вторым Иисусом Христом, выступил в суде с пламенной речью.
Спиртного в секте тоже не чурались.
- Тридцать лет я все делаю бесплатно, - заявил журналистам Виссарион, он же Сергей Тороп. – Все наши таинства проводятся без денег. Никто у нас ничем не руководит.
Виссарион утверждал, что все делал бесплатно, но обыски показывают другое.
Между тем, у следователей есть конкретные подозрения, что виссарионцы причастны к смерти ребенка, которого по правилам секты нельзя было лечить в медицинском учреждении. Также известны случаи, когда люди продавали все свое имущество, отправляли деньги в «Церковь последнего завета», а им впоследствии отказывали в приеме в общину. Некоторые из потерпевших не могли пережить такой отказ и лишали себя жизни. А кому "повезло" оказаться в общине, за годы пребывания там сходили с ума.
- Те люди, которые написали на нас заявления и якобы теперь они боятся за свою жизнь, они же психически не здоровы, - заявил в суде Вадим Редькин, правая рука Виссариона. - Это бесчеловечно. Я живу в тайге, у меня трое маленьких детей. Им сейчас без меня будет там очень трудно.
Оперативники обнаружили в секте целый арсенал.
За 30 лет проповедничества Виссарион собрал вокруг себя тысячи поклонников своей веры. В общине устанавливались строгие правила: нельзя пить алкоголь, курить, материться и есть тяжелую пищу. Хотя, сам Сергей Тороп большинством из них, похоже, пренебрегал. При обыске в жилище приверженца аскетизма оперативники нашли не только тяжелую пищу, но и множество пустых бутылок из-под горячительных напитков.
патроны в секте тоже были.
Также следователи обнаружили на территории общины оружие и патроны. Возможно эти миролюбивые сектанты готовили какой-то военный поход на неверных или вооружились к визиту силовиков, желая оказать им сопротивление.
Сподвижника Виссариона - Владимира Ведерникова - арестовали до 22 ноября.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Теперь в долгой и запутанной истории оккультной организации будут разбираться правоохранители.
Адвокат Виссариона, представляющая его интересы в суде, заявила журналистам, что намерена бороться за освобождение из-под стражи своего подзащитного.
- Мы будем обжаловать решение суда. С ним мы не согласны, - прокомментировала адвокат Ольга Маринкина. - Также мы не согласны с предъявленным обвинением. Оно надуманное и не имеет под собой никаких оснований и доказательств.
Уважаемые читатели, если вы или ваши близкие стали жертвами виссарионовской секты, то присылайте свои рассказы об этом в нашу редакцию.
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