Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в суде

Виссарион и его сторонники пробудут под стражей как минимум до конца осени. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заседания по мере пресечения для подозреваемых организаторов секты «Церковь последнего завета» начались еще вчера, 22 сентября, но окончательное решение судьи озвучили только сегодня утром. Доставленных в Новосибирск из Красноярска фигурантов сразу нескольких уголовных дел поместили за решетку до 22 ноября.

Оружие нашли при обыске в секте.

Расследованием резонансных преступлений, которые успели за годы своей 30-летней практики совершить виссарионовцы, занимается Следственный комитет при поддержке ФСБ.

И эти предметы тоже.

Накануне Сергей Тороп, считающий себя ни много ни мало вторым Иисусом Христом, выступил в суде с пламенной речью.

Спиртного в секте тоже не чурались.

- Тридцать лет я все делаю бесплатно, - заявил журналистам Виссарион, он же Сергей Тороп. – Все наши таинства проводятся без денег. Никто у нас ничем не руководит.

Виссарион утверждал, что все делал бесплатно, но обыски показывают другое.

Между тем, у следователей есть конкретные подозрения, что виссарионцы причастны к смерти ребенка, которого по правилам секты нельзя было лечить в медицинском учреждении. Также известны случаи, когда люди продавали все свое имущество, отправляли деньги в «Церковь последнего завета», а им впоследствии отказывали в приеме в общину. Некоторые из потерпевших не могли пережить такой отказ и лишали себя жизни. А кому "повезло" оказаться в общине, за годы пребывания там сходили с ума.

- Те люди, которые написали на нас заявления и якобы теперь они боятся за свою жизнь, они же психически не здоровы, - заявил в суде Вадим Редькин, правая рука Виссариона. - Это бесчеловечно. Я живу в тайге, у меня трое маленьких детей. Им сейчас без меня будет там очень трудно.

Оперативники обнаружили в секте целый арсенал.

За 30 лет проповедничества Виссарион собрал вокруг себя тысячи поклонников своей веры. В общине устанавливались строгие правила: нельзя пить алкоголь, курить, материться и есть тяжелую пищу. Хотя, сам Сергей Тороп большинством из них, похоже, пренебрегал. При обыске в жилище приверженца аскетизма оперативники нашли не только тяжелую пищу, но и множество пустых бутылок из-под горячительных напитков.

патроны в секте тоже были.

Также следователи обнаружили на территории общины оружие и патроны. Возможно эти миролюбивые сектанты готовили какой-то военный поход на неверных или вооружились к визиту силовиков, желая оказать им сопротивление.

Сподвижника Виссариона - Владимира Ведерникова - арестовали до 22 ноября. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Теперь в долгой и запутанной истории оккультной организации будут разбираться правоохранители.

Адвокат Виссариона, представляющая его интересы в суде, заявила журналистам, что намерена бороться за освобождение из-под стражи своего подзащитного.

- Мы будем обжаловать решение суда. С ним мы не согласны, - прокомментировала адвокат Ольга Маринкина. - Также мы не согласны с предъявленным обвинением. Оно надуманное и не имеет под собой никаких оснований и доказательств.

Уважаемые читатели, если вы или ваши близкие стали жертвами виссарионовской секты, то присылайте свои рассказы об этом в нашу редакцию.

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