Побили три рекорда: российские разведчики победили на международных армейских играх

В этом году российские разведчики были нацелены на установление рекордов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки», который проходил на полигоне в Кольцово. Российская команда одержала безоговорочную победу. Все они — курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

На этапах «Тропа разведчика», «Десантирование и совершение марш-броска» и «Конкурс разведчиков-специалистов» новосибирцы установили рекорд международных армейских игр. «Тропу разведчика» команда прошла за 32 минуты 10 секунд. Марш-бросок на 18 километров по пересеченной местности, с ориентированием, с 15-килограммовыми рюкзаками и оружием преодолели за 1 час 45 минут. На втором этапе разведчик-механик из России преодолел на БМП 7,5 километров через препятствия — и пришел к финишу за 12 минут 19 секунд.

Команда в полном сборе после прохождения «Тропы разведчика». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также участники конкурса выполняли индивидуальные и групповые стрельбы из штатного оружия, преодолевали водную преграду вплавь и на БМП.

— Все отработали на 100 %, насколько могли. Выложились на полную, довольны результатом, — поделился командир российской разведывательной группы Матвей Исаев. — Основная задача у нас была — побить рекорд на «Тропе разведчика». И мы его побили. Это то, к чему я шел с самого первого курса. Борьба была очень плотная. Команды в этом году, несмотря на коронавирус, подошли очень хорошо к старту, показали высокие результаты. Что дальше, посмотрим — для начала нужно отдохнуть, пойдем в отпуск.

Второе место на соревнованиях заняли разведчики из Узбекистана. Упорная борьба шла за третье призовое место, в итоге его разделили команды из Белоруссии и Китая.

В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан.

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