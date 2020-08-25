Разведчики из Африки станцевали дикий танец перед прыжком из вертолета

С такой боевой раскраской летом в поле можно мимикрировать под полевые цветы, например. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске стартовал Международный конкурс «Отличники войсковой разведки». На полигоне в Кольцово десантировались с вертолета Ми-8 разведчики вооруженных сил России, Конго, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Лаоса. Так начался первый этап конкурса. После десантирования разведчики в полной боевой выкладке убежали с компасом и картой в лес, чтобы совершить марш-бросок.

За разминкой команды Конго интересно наблюдать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед посадкой в вертолет разведчики как следует разминаются, на задании на это времени не будет. Закончив разминку, команда Конго начинает… танцевать.

Не перегибать палку важно не только на тренировках, но и на разминке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Африканцы не первый год участвуют в конкурсе, но каждый раз притягивают к себе внимание любопытных своим боевым танцем, очень похожим по движениям на их национальные танцы. В военной форме движения смотрятся солиднее. Окружающие бросают свои дела и снимают на телефоны.

Боевой танец военнослужащих из Конго перед первым этапом соревнований. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Военный танец они делают не каждый день, а только перед серьезными задачами, — прокомментировал Иван Егоров (имя изменено по просьбе военного – ред.), российский тренер команд Конго, Лаоса и Таджикистана. — На тренировках они пару раз танцевали. Лично я к этому нормально отношусь, спокойно.

Вертолет Ми-8 заходит на место десантирования. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тем временем вертолет с российской командой на борту взлетел к месту десантирования. Они вытянули жребий стартовать первыми.

Российская команда молниеносно преодолевает 50-метровый рубеж. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы участвуем пятый год, выставили на этот раз курсантов с разных курсов, — рассказал начальник Новосибирского высшего военного командного училища (НВККУ) Сергей Марковчин. — Есть даже вообще первокурсники, которые впервые участвуют. Команды, естественно, заряженные, готовые побеждать. На первом этапе наша команда вытянула жребий бежать первой — а первым быть всегда труднее. Мало того, что задаешь темп, соперникам удобнее ориентироваться после тебя, рассчитывать расклад сил.

Этот парень стреляет своим взглядом прямо в сердце! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, в этой команде не только новосибирцы, но практически вся Россия, начиная с Камчатки и заканчивая Калининградом. Из каких точно городов участники, военные предпочитают лишний раз не распространяться. Им еще служить.

Команды у разведчиков подаются жестами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Десантировались разведчики с вертолета, не как показывают в кино — по веревке или на парашютах, а посадочным способом. Это значит, что группа покидает вертолет только после его приземления, но делает это в боевом порядке — готовая в любой момент отразить атаку противника.

Второй десантировалась команда из Таджикистана — тоже быстрые и четкие действия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Когда вертолет приземлился, сначала выдвигается головной дозор из двух человек и занимает оборону из положения лежа. На рубеж 50 метров выдвигается еще один головной дозор и подает команду основной группе, — объяснил судья Дмитрий Трибуналов. — После этого десантируется ядро группы, и так же занимают оборону на рубеже. Затем они дают команду первому дозору, что можно пересекать этот рубеж. После этого командир группы определяет по компасу координаты, указанные в азимутальной карточке, и они выдвигаются в пункт сбора. С учетом прошлых лет, с координатами ошибались только команды Африки. Местность для них непривычная. Навигаторы у нас использовать нельзя, только магнитный компас и карта. В этот раз участники из Конго все верно определили и выдвинулись в нужном направлении.

Парни из Конго — патриоты своей страны, раскрасили лица цветами флага. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За прохождение каждого этапа команде начисляются баллы. И важно не только выполнить задачу, но и быть предельно внимательным, чтобы не допустить фатальных ошибок, которые могут перечеркнуть долгую и усердную подготовку.

Курсанты из Лаоса — небольшого роста, зато умеют метко стрелять. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Какие ошибки могут допустить? Например, если любой из военнослужащих зашел за рулевой винт вертолета — сразу ноль баллов, поскольку это грубейшее нарушение техники безопасности, — сказал Дмитрий Трибуналов. — Также если был нарушен боевой порядок группы или потерян один из элементов экипировки (автомат, кепка, рация, что угодно) — это тоже считается ошибкой и влечет за собой штрафные баллы. Мы все снимаем на видео, чтобы оценка была объективной.

Военные из Белоруссии приехали на конкурс, вопреки всему, и показывают достойные результаты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Предполагалось, что длина дистанции для марш-броска будет варьироваться от 10 до 15 километров, в зависимости от того, какой путь проложит команда. У российских разведчиков вышло 18 километров — это расстояние они преодолели примерно за 1 час 40 минут в полной боевой выкладке, по лесу и размытому после ночного дождя грунту. При этом у каждого рюкзак весил не менее 15 килограммов (таковы условия конкурса), а у гранатометчика и связиста — под 20.

Гранатометчик из Южной Осетии ждет команды к старту марш-броска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На финише ребята были хоть и уставшие, но в приподнятом настроении — удалось улучшить время марш-броска прошлого года. Никак не могли утолить жажду, хотя брали с собой запас воды — на себя и на товарища.

У участников из Узбекистана все написано на лицах, как они заряжены на победу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Трасса была достаточно тяжелая, размытая после дождя. Но мы работали до последнего, выложились на 200%, — поделился командир группы Александр Доронин (имя изменено). — Посмотрим, что дальше будет. Самое трудное — ориентироваться в лесу. На посадке и высадке из вертолета задали темп — и дальше пошло. В принципе, я думаю, нормально отработали. Слаженностью команды доволен. Каждый друг другу был готов подставить плечо и помочь.

Российские разведчики финишировали в хорошем настроении. Это очень радует. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ребята довольны, отработали на максимум, ждем результатов. Маршрут проложили верный, пробежали на высоком уровне, — отметил капитан российской команды Алексей Жигальцов. — Я считаю, самое тяжелое сегодня — это рельеф на местности. Ночью шел дождь — все размыло в лесу и полях, бежать тяжело. По дорогам передвигаться нельзя же было. Трава высокая, мокрая... В общем, условия наши, сибирские — лес нам помог. Да и готовились мы в довольно жестких условиях. Заниматься начали с декабря, активная подготовка была с февраля. Мы бегали зимой по пересеченной местности, по сугробам. У нас было две-три тренировки в день: бег, силовая и специальная подготовка. Ведь чтобы подойти к соревновательному этапу, на тренировках нужно выкладываться в разы больше — чтобы потом не удивляться, почему на тренировках показываем один результат, а на соревнованиях другой.

Позади — 18 километров по лесу и грязи, в полной боевой выкладке — с оружием и 15-килограммовым рюкзаком. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По соседству с российской командой тренировались и их соперники из Конго, Лаоса и Таджикистана, которые также учатся в НВККУ.

Финиш. Теперь можно напиться вдоволь и перевести дух. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Особенность подготовки команд Конго и Лаос — преодоление языкового барьера. Далеко не все знают русский язык. Есть старший национальной группы, который во время обучения все переводит, — рассказал Игорь Егоров, тренер команд Конго, Таджикистана и Лаоса. — Африканцы непривычны к водным просторам нашим. Один из этапов конкурса — водная переправа — тяжело им дается. Они выросли в среде, где практически нет воды, так что мы учили их заново плавать. Африканцы очень выносливые. Для дебютантов на первом этапе довольно неплохо бегут. Что касается лаосской команды, им труднее проходить Тропу разведчика, поскольку они все невысокого роста в силу менталитета. Зато у них есть свой козырь — очень метко стреляют. Однако на Тропе разведчика показали минимальный разрыв во времени от других. Они такие трудолюбивые и ответственные товарищи — и поэтому вытягивают. В команде Таджикистана все достаточно заряжены и хотят победить. Выносливые. И командир у них хороший, сильный — все время их гоняет, заставляет бегать, прыгать. Я думаю, что они покажут хороший результат.

Впереди — еще несколько этапов, на которые нужны силы и навыки, которые усердно оттачивались последние полгода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» продлится до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие восемь команд в полном составе (12 человек), а также две — из Южной Африки и Афганистана, в которых по одному человеку.

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