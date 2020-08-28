«Парни, вы лоси!»: российские разведчики побили рекорд и обогнали китайцев на международных армейских играх

Новосибирские разведчики преодолели полосу препятствий с большим запасом сил. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске проходит Международный конкурс «Отличники войсковой разведки». На полигоне в Кольцово завершился третий этап соревнований «Тропа разведчика», который длился два дня. Российская команда не прошла, пролетела полосу препятствий — и установила новый рекорд трассы за всю историю игр.

И в огонь, и в воду — они ничего не боятся. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед стартом российские разведчики 20 минут делали разминку — такую разминку, после которой нужен еще отдых. Время спланировали грамотно — так что 10 минут у них было, чтобы отдышаться, полежать на траве и настроиться на очередные испытания.

Российские разведчики выкладывались на полную, но делали все быстро и слаженно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Испытание не из легких — 700 метров, на которых не расслабишься ни на секунду: забор НАТО, минное поле, ров с водой, участок зараженной местности, разрушенные здания, колодцы, заборы с колючей проволокой.

Без надежной руки товарища порой не обойтись. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Разведчикам по пути нужно метко кидать гранаты и ножи, разминировать «лимонки», подорвать железную дорогу, перенести «раненного» через ров с водой и установить связь с командованием после выполнения задачи.

Подготовка к армейским играм сильно сплотила команду. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На фоне предыдущих команд, новосибирские курсанты проходили препятствия, «как семечки щелкали»: там, где участники из других стран мешкались, российские разведчики проходили быстро и слаженно.

Кроме хорошей физической подготовки, на «Тропе» нужна меткость метания гранат и ножей, и грамотная тактика. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С трибуны доносились дружные крики поддержки товарищей по службе: «Россия! Россия!» А перед самой командой в сторонке шел курсант и нес российский флаг. Это добавляло грандиозности моменту. А парни тем временем бежали дальше изо всех сил, стреляли, взрывали, подсаживали друг друга на препятствиях.

Подъем на высокое здание с помощью товарищей и трубы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Однако, какой бы трасса ни была родной для новосибирцев, а на «минном поле» пару растяжек бойцы не заметили, заработав себе штрафное время. Но, даже несмотря на это, они установили новый рекорд прохождения «Тропы разведчика» за все время международных армейских игр — 32 минуты 10 секунд!

На «минном поле» две растяжки все-таки зацепили. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Финишировали разведчики в прекрасном настроении и с большим запасом сил. Обнимали и поздравляли друг друга.

— Парни, вы лоси! — шутил и радовался Сергей Марковчин, начальник Новосибирского высшего военного командного училища (НВККУ), в котором учатся все участники команды.

После полного набора испытаний нужно перенести «раненного» товарища через ров с водой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, прошлый рекорд тоже принадлежит России — в 2018 году они справились с этапом за 34 минуты 56 секунд.

Сергей Марковчин гордится своими курсантами. Мы, признаться, тоже. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я горжусь тем результатом, который показали сегодня наши курсанты. Они понимают, что представляют не только новосибирское училище, но и всю Россию, — сказал Сергей Марковчин. — Они показали, что такое сибирская школа разведки, кто такой курсант-новосибирец. Ребята за месяц два раза улучшили рекорд трассы. Они финишировали — и у них огромный физический запас еще оставался. Это при том, что большая часть команды — младшие курсы. Я считаю, что мы закладываем будущее элиты. А разведчики всегда считались элитой.

Российские разведчики поздравляют друг друга с рекордом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Капитан российской команды Алексей Жигальцов отметил, что вся команда выложилась на полную и готова сражаться дальше. Ведь впереди еще два серьезных и сложных этапа. И другие команды, стоит отметить, подготовлены хорошо.

Иногда на дистанции было нечем дышать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы прошли на уровне. Подготовка в течение полугода дала свои плоды. На всероссийском этапе мы пробежали хуже, поэтому цель на международных соревнованиях была — поставить новый рекорд. За нас болел наш батальон разведки — это очень помогало, — поделился Кирилл Шардин, разведчик-гранатометчик. — На этом этапе я выступал в головном дозоре, поэтому гранатомет передал товарищу. Нам с погодой повезло, вчера сурово было. Самое тяжелое — первая часть, все препятствия высокие, больше устаешь. А дальше уже идет тактика и бег.

Судьи оценивают не только прохождение трассы, но и то, как руководит группой командир. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Командир группы Александр Доронин (имя изменено) широко улыбался — пожалуй, впервые он был такой счастливый после финиша на этих играх.

— К чему шли — к тому и пришли. Цель — побить рекорд. Мне это стило трех лет работы, начиная с первого курса, — рассказал он. — Самое трудное в этом деле — подготовка. А соревнования — уже как по накатанной. В неделю мы бегали больше 100 километров, на полосу ездили два раза в неделю и проходили по три раза (а индивидуально еще чаще). Такие игры сплачивают команду — все друг друга поддерживают, плечом к плечу.

Новосибирским бойцам повезло с погодой — светило солнце, было сухо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Труднее всего на «Тропе разведчика» пришлось команде Лаоса, участники которой тоже учатся в НВВКУ. В силу генетики лаосские разведчики небольшого роста — преодолевать высокие заборы им очень нелегко. Вдобавок ко всему, именно на этом участке «Тропы» полил ливень. Но эти парни — очень выносливые, все дошли до конца и показали неплохое время.

Китайцы очень внимательно проходят трассу, даже в ущерб времени. Фото: Алена МАРТЫНОВА

России на пятки почти всегда наступает Китай. В этот раз им так и не удалось выбиться в лидеры на «Тропе разведчика».

— Надо отметить, что китайцы вообще очень чисто проходят. Все элементы «Тропы разведчика» даже в ущерб времени они стараются проходить без ошибок, — пояснил судья, преподаватель НВВКУ Илья Кравцов. — Кроме того, у них принципиальный подход ко многим вещам, в том числе и к своей позиции на этих соревнованиях. Сегодня у них есть штрафные баллы с непопаданием гранат и ножей в цель.

Китайские разведчики приспособили деталь от шприца для «разминирования» гранаты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хорошее время на «Тропе разведчика» показала узбекская команда. Недалеко от них ушли Белоруссия и Таджикистан.

— Легких препятствий здесь нет, на самом деле, — отметил Илья Кравцов. — Каждое препятствие на что-то направлено — как на индивидуальные качества разведчика, так и вообще на тактику и слаженность всего подразделения. На каждом этапе хорошо отслеживается, как командир управляет своей группой. Это тоже очень важно.

Осетины впервые на этих играх — «Тропа» далась нелегко, но принесла бесценный опыт. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Команды Конго и Южной Осетии в первый раз участвуют на этих играх и показали неплохой результат для дебюта.

Команда Южной Осетии намерена лучше подготовиться к следующему году. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы в первый раз сюда приехали. Тяжело было физически, наши силы были на грани, — поделился разведчик из Южной Осетии. — Самое сложное было пройти через растяжки. Зато погода вообще была бомба. Надеюсь, нас еще пригласят, и будем более подготовленные.

Зато посмотрите, как грациозно осетины перепрыгивают растяжки! Фото: Алена МАРТЫНОВА

По итогам первых трех этапов российская команда удерживает уверенное лидерство и устанавливает рекорды один за другим: сначала на марш-броске (об этом читайте наш предыдущий репортаж), потом на вождении БМП и теперь на «Тропе разведчика».

У китайцев на лице написано, как трудно им дался подъем по веревке на высокую стену (правда, Китайской в высоте она все же уступает). Фото: Алена МАРТЫНОВА

На втором этапе разведчик-механик из России преодолел на БМП маршрут длиной 7,5 километров через водную преграду, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров — и пришел к финишу за 12 минут 19 секунд. На 39 секунд он побил рекорд, который также установила российская команда на соревнованиях в 2018 году.

А российские разведчики настолько безмятежны, будто вышли с девушкой на прогулку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», который продлится до 5 сентября, принимают участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан, в их составе по одному человеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разведчики из Африки станцевали дикий танец перед прыжком из вертолета

Так они надеются привлечь удачу в конкурсе «Отличники войсковой разведки», который проходит в Сибири (подробнее).

«Финиш, где ты? Я ползу…»: как российские разведчики боролись друг с другом и жарой

Военные прошли «Тропу разведчика» знойным сибирским летом, им пришлось бороться не только с соперниками, но и с надоедливой мошкарой (подробнее).

Разведчики разделись и поплыли: военные отметили День Ивана Купала

Водные процедуры принимали даже БМП (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

​Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru